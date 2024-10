Ks. Jerzy Popiełuszko jest jednym ze współczesnych bohaterów naszej wolności; stał się symbolem obrony wolności sumienia, godności ludzkiej i praw obywatelskich – napisano w uchwale przyjętej w piątek (18 października) przez Sejm. 19 października przypada 40. rocznica śmierci kapelana Solidarności.

W uchwale, przyjętej przez aklamację, przypomniano, że 19 października 1984 r. ksiądz Jerzy Popiełuszko, „kapelan +Solidarności+ i organizator mszy za Ojczyzny w warszawskim kościele pw. św. Stanisława Kostki, niezłomny kapłan wolności, został brutalnie zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa PRL”.

Autorzy uchwały podkreślili, że w czasie stanu wojennego ks. Popiełuszko świadczył wszechstronną pomoc internowanym i publicznie stawał w ich obronie.

– Wszyscy pamiętamy jego przesłanie: zło dobrem zwyciężaj. Ksiądz Jerzy Popiełuszko nawoływał do odnowy religijnej i moralnej, mówił o konieczności prawdy, potępiał deptanie praw obywatelskich, w prostych słowach obnażał kłamstwa komunistycznych okupantów

– napisali.

Podkreślili, że w odwecie za tę działalność ksiądz Jerzy Popiełuszko był inwigilowany przez Służby Bezpieczeństwa PRL, wielokrotnie zatrzymywany, grożono mu śmiercią i urządzano wobec niego prowokacje, upokarzano go oraz zniesławiano w mediach a w końcu 19 października 1984 r. został porwany, a następnie brutalnie zamordowany.

– Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest jednym ze współczesnych bohaterów naszej wolności, jego działalność była czynną walką o niepodległość i godność polskiego narodu. Stał się on symbolem obrony wolności sumienia, godności ludzkiej i praw obywatelskich, jak również symbolem niezachwianej wiary rozpoznawalnym na całym świecie

– czytamy w uchwale.

Jej autorzy przypomnieli również, że 6 czerwca 2010 r. ks. Popiełuszko został beatyfikowany przez Kościół katolicki a do jego grobu przybyły do dziś niemal 23 miliony osób.

– Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, składając najwyższy hołd księdzu Jerzemu Popiełuszce, pragnie okazać szacunek dla podstawowych wartości obywatelskich, jakimi kapłan kierował się w swoim życiu: prawdy, wolności i solidarności

– podkreślili.

Jerzy (Alfons) Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. we wsi Okopy koło Suchowoli na ziemi białostockiej. Po powstaniu Solidarności stał się jej duchowym przywódcą. Był także duszpasterzem krajowym ludzi pracy i służby zdrowia.

Od kwietnia 1982 r. regularnie celebrował w ostatnie niedziele miesiąca msze św. za ojczyznę, gromadząc rosnącą liczbę wiernych oraz skupiając rozbite w stanie wojennym środowisko Solidarności. Liturgie stały się symbolem i manifestacją wolności. Wygłaszane w czasie eucharystii homilie były kolportowane na terenie całej Polski. Trafiały one m.in. do więzień, gdzie czytali je internowani przywódcy zdelegalizowanej Solidarności.

Księdza Popiełuszkę, wracającego 19 października 1984 r. z Bydgoszczy, gdzie odprawił mszę św. dla ludzi pracy w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników, zatrzymali w pobliżu wioski Górsk trzej funkcjonariusze IV Departamentu MSW zajmującego się zwalczaniem Kościoła katolickiego. Prawdopodobnie zginął tego samego dnia, zanim esbecy wrzucili go do Wisły w pobliżu tamy we Włocławku. Pojawiały się też inne wersje jego śmierci, których nigdy nie potwierdzono. Na podstawie sekcji zwłok stwierdzono, że został brutalnie pobity i związany w taki sposób, że przy każdym ruchu sznur zaciskał mu się wokół szyi.

Pogrzeb bł. ks. Jerzego odbył się 3 listopada 1984 r. i zgromadził około miliona osób. Papież Benedykt XVI 6 czerwca 2010 r. zaliczył duchownego do grona błogosławionych, a papież Franciszek w 2014 r. ustanowił go patronem Solidarności.

Kard. Nycz: niech ks. Popiełuszko będzie patronem mądrej jedności, która dopuszcza różnorodność

Niech ks. Jerzy Popiełuszko będzie patronem mądrej jedności, która dopuszcza różnorodność, która jest prawdziwą wolnością, otwartą na wartości i dobro wspólne – powiedział w piątek w sejmowej kaplicy metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

19 października przypada 40. rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Z tej okazji w piątek do kaplicy sejmowej wprowadzone zostały relikwie kapelana Solidarności.

W homilii kard. Nycz zaznaczył, że w 40. rocznicę męczeństwa ks. Popiełuszki prosimy Boga o trzy rzeczy: abyśmy uczyli się od niego głosić Ewangelię miłości; żebyśmy potrafili stawać w obronie godności człowieka we wszystkich jej wymiarach oraz żebyśmy chcieli uczyć się zwyciężania zła dobrem.

Według metropolity warszawskiego wszelka próba zwyciężania zła złem kończy się wojną, głębokim rozłamem albo nakręcaniem spirali zła.

Zwracając się do obecnych w kaplicy posłów, kard. Nycz zaznaczył, że „żyjemy w świecie, w którym się różnimy w rozmaitych sprawach – ważnych, mniej ważnych, w poglądach”.

– Musimy pamiętać, że to, co przeżywamy razem, w rozmowie, dialogu – pod warunkiem, że robimy to dla jakiegoś dobra wyższego, które nam przyświeca – nie może być czymś destrukcyjnym, tylko może być czymś, co ubogaca

– mówił.

– Nie muszę wam, waszemu środowisku obecnemu na tej mszy św. tłumaczyć, jak wam jest to potrzebne

– dodał kard. Nycz.

Podkreślił, że posłowie w sposób szczególny doświadczają różnorodności stanowisk i poglądów.

– Ile razy doświadczacie, że złoży się w jedną całość mądrość wielu, którzy coś wnoszą, mimo że się różnią, że się wydaje, że są z przeciwstawnych obozów, z innych królestw (…). A tak naprawdę jesteście z tego samego królestwa, któremu na imię Polska

– podkreślił kard. Nycz.

Hierarcha zaapelował, by ks. Jerzy Popiełuszko był dla nich „patronem prawdziwej jedności, która dopuszcza różnorodność, jedności mądrej, która jest prawdziwą wolnością, otwartą na wartości i dobro wspólne”.

W czwartek w Sejmie otwarta zostaną wystawa „Polska jutra. Dekalog społeczny ks. Jerzego Popiełuszki”.

