W końcu marca ksiądz Michał Olszewski usłyszał zarzuty dotyczące tego, że podejrzane osoby działając wspólnie i w porozumieniu doprowadziły do udzielenia wsparcia finansowego fundacji, mimo że fundacja ta nie spełniała warunków formalnych i merytorycznych do uzyskania dotacji. W czerwcu prokurator przedstawił ks. Michałowi Olszewskiemu dwa nowe zarzuty, które dotyczą popełnienia przestępstwa „prania pieniędzy”.

– Wydaje się zasadne skierowanie sprawy do sądu, tych, którzy oskarżają rząd o torturowanie księdza. To jest taki absurd, że nie chce mi się tego nawet komentować

3. Błaszczak: to, co dzieje się w sprawie księdza Olszewskiego przypomina to, co działo się za PRL

To, co dzieje się w sprawie księdza Olszewskiego przypomina to, co działo się za PRL; ta sprawa nie może być przemilczana, będziemy informować instytucje, które zajmują się przestrzeganiem praw człowieka – zapowiedział szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

O te doniesienia został zapytany w trakcie poniedziałkowej (1 lipca) konferencji prasowej szef klubu PiS. Jak ocenił, w liście opublikowanym w tygodniku „mamy prawdziwe oblicze władzy z Donaldem Tuskiem na czele”.

– Oni tak właśnie podchodzą do osób, które są im niewygodne. Mają tezę polityczną i do tej tezy politycznej sobie argumenty przybierają

– powiedział Błaszczak.

– To, co dzieje się w sprawie księdza Olszewskiego to przypomina to wszystko, co działo się za PRL-u. A więc areszt wydobywczy – zamknięcie w areszcie księdza w dzień święta kapłańskiego, a więc w Wielki Czwartek, przed Świętami Wielkiej Nocy. Próby zastraszenia opinii publicznej, próby wprowadzenia czegoś, co jest typowe nie dla państw demokratycznych tylko dla PRL, dla Wschodu. To są takie metody Łukaszenki, Putina, tak oni działają

– komentował polityk PiS.

Błaszczak zaznaczył, że ta sprawa nie może być przemilczana.

– Będziemy reagować, będziemy informować instytucje, które zajmują się przestrzeganiem praw człowieka

– zapowiedział, dodając, że te działania można nazwać torturami.

– Takie traktowanie nie może mieć miejsca w demokratycznym państwie” – podkreślił. Jak dodał, PiS będzie podejmowało stosowne działania. „Zarówno jeśli chodzi o RPO, jeśli chodzi interwencje poselskie, jak i poinformowanie międzynarodowej opinii publicznej poprzez aktywność choćby europosłów wybranych z list PiS

– powiedział Błaszczak.