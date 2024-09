PKP Intercity odebrały dziewięć nowych wielosystemowych lokomotyw Griffin, rozwijających prędkość 200 km/h – poinformowała w czwartek kolejowa spółka. Docelowo do przewoźnika trafić ma 15 takich pojazdów.

Jak wskazano, lokomotywy zostały wyprodukowane przez firmę Newag w ramach zamówienia obejmującego łącznie 15 maszyn tego typu. Wartość całego kontraktu na dostawę i utrzymanie pojazdów to blisko 388 mln zł brutto. Jedna z nowych lokomotyw – jak napisano – już została wdrożona do rozkładu jazdy, a na pozostałych ośmiu prowadzone są szkolenia dla pracowników przewoźnika, w tym maszynistów.

– Po ich zakończeniu, lokomotywy będą systematycznie wprowadzane do ruchu pasażerskiego

– podała firma.

Dalsza część tekstu pod galerią zdjęć

Wielosystemowe lokomotywy Griffin/Fot. https://x.com/PKPIntercityPDP 1 z 8 - +

Dodano, że w kolejnych miesiącach przewoźnik będzie odbierał po dwa pojazdy miesięcznie, tak aby do końca tego roku w parku taborowym PKP Intercity znalazły się wszystkie zamówione lokomotywy.

Najnowsze pojazdy – jak wskazano w informacji – mogą osiągać prędkość 200 km/h, co umożliwia efektywne wykorzystanie modernizowanych tras kolejowych. Zaznaczono też, że dzięki temu, że lokomotywy są wielosystemowe, mogą kursować na liniach kolejowych zasilanych różnymi napięciami, które występują na międzynarodowych trasach. Poza Polską, gdzie są już dopuszczone do ruchu, jednostki uzyskają także dopuszczenie do eksploatacji w pięciu innych państwach. W pierwszej kolejności producent zapewni możliwość poruszania się Griffinów w Czechach i na Słowacji, a następnie w Niemczech, Austrii oraz na Węgrzech. Dokumentacja dopuszczająca Griffiny do ruchu we wszystkich tych państwach ma zostać dostarczona w październiku 2026 roku.

Na terenie Polski Griffiny będą kursowały na najbardziej popularnych trasach, czyli między Warszawą a Gdynią, Poznaniem, Wrocławiem, Katowicami czy Krakowem. Po otrzymaniu zezwoleń na poruszanie się po sieciach międzynarodowych, nowe lokomotywy pojadą również do Pragi, Budapesztu, Wiednia i Berlina.

Dodano, że wszystkie lokomotywy są wyposażone w europejski system sterowania pociągiem ETCS drugiego poziomu, który zwiększa standardy bezpieczeństwa na torach. Pojazdy posiadają także system zdalnej diagnostyki, umożliwiający monitorowanie pracy lokomotyw w czasie rzeczywistym.

Oprócz obecnego kontraktu, Newag dostarczy PKP Intercity także 63 nowe, wielosystemowe lokomotywy (z opcją zamówienia kolejnych 32) i świadczeniem usług ich utrzymania. Wartość zamówienia wynosi blisko 2,3 mld zł brutto.

W trakcie realizacji są również zamówienia na 20 oraz 46 elektrycznych lokomotyw jednosystemowych serii EU160 Griffin.