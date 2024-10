Wracając po służbie do domu policjantka z komisariatu w Witnicy zatrzymała nietrzeźwego kierowcę. Nie był to jedyny jego występek. 65-latek ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i był poszukiwany do odbycia kary – poinformował w czwartek kom. Grzegorz Jaroszewicz z KMP w Gorzowie Wlkp.

– By zatrzymać mężczyznę funkcjonariuszka musiała zajechać mu drogę, bo próbował uciekać. Teraz mężczyzna odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu i złamanie sądowego zakazu. Grozi mu za to do pięciu lat więzienia

– dodał kom. Jaroszewicz.

65-latek był także ścigany listem gończym, gdyż unikał odbycia kary pięciu miesięcy pozbawienia wolności zasądzonej za… jazdę po wypiciu alkoholu i złamanie zakazu prowadzenia pojazdów. Po usłyszeniu kolejnych zarzutów trafił do zakładu karnego.

Do zatrzymania mężczyzny doszło w tym tygodniu w okolicach wsi Tarnów, w pow. gorzowskim. Uwagę policjantki, wracającej autem do domu, zwrócił kierujący peugeotem, który zatrzymał się i wyciągnął butelkę, z której zaczął pić, prawdopodobnie alkohol.

– Gdy policjantka podjechała do mężczyzny i chciała do niego podejść, ten od razu ruszył i zaczął uciekać. Funkcjonariuszka wróciła do swojego auta i po kilkuset metrach zajechała mu drogę. Następnie zabrała mężczyźnie kluczyki i o całej sytuacji poinformowała dyżurnego

– zrelacjonował kom. Jaroszewicz.

Krótko potem na miejsce przyjechał policyjny patrol. Badanie stanu trzeźwości 65-latka wykazało, że miał w organizmie prawie dwa promile alkoholu.