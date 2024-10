Nawet do 20 lat więzienia grozi 30-latkowi podejrzanemu o rozbój z użyciem broni gazowej. Podczas napadu na sklep w Strzelcach Krajeńskich (Lubuskie) oddał kilka strzałów. Na szczęcie nikomu nic się nie stało – poinformował w czwartek st. asp. Tomasz Bartos z KPP w Strzelcach Krajeńskich.

– Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Decyzją sądu dzisiaj został aresztowany na trzy miesiące

– dodał policjant.

Do napadu doszło w poniedziałek (14 października) około godziny 19, w jednym ze sklepów spożywczych w Strzelcach Krajeńskich. Wszedł do niego zamaskowany mężczyzna i przy użyciu broni gazowej zmusił pracownicę do wydania pieniędzy. Napastnik zabrał ponad 2 tysiące zł i uciekł.

Po zgłoszeniu o przestępstwie w strzeleckiej komendzie został zarządzony alarm i rozpoczęła się obława za sprawcą napadu. Jeszcze w nocy mundurowi wytypowali osobę podejrzaną.

Policjanci zatrzymali 30-latka w jednym z mieszkań na trenie Strzelec Kraj. Był całkowicie zaskoczony i nie stawiał oporu. Funkcjonariusze znaleźli broń, którą ukrył w przewodzie kominowym i ubranie, które miał na sobie podczas napadu, odzyskali także zrabowane pieniądze.