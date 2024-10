Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że złoży zawiadomienie do prokuratury przeciwko Antoniemu Macierewiczowi, Mariuszowi Błaszczakowi oraz Glennowi Jorgensenowi, którzy „poprzez zaniedbania i świadome działania doprowadzili do zniszczenia samolotu TU-154M o numerze bocznym 102”.

W czwartek (10 października) Tomczyk odpowiadał w Sejmie na pytanie posłów Koalicji Obywatelskiej, dotyczące stanu technicznego samolotu TU-154M o numerze bocznym 102, bliźniaczej maszyny Tupolewa, który uległ katastrofie w Smoleńsku w 2010 roku.

Posłowie podkreślili, że samolot ten, po przebazowaniu do Mińska Mazowieckiego, był przedmiotem badań podkomisji smoleńskiej pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza, a jego stan budzi poważne wątpliwości.

Odnosząc się do tego, wiceszef MON zaznaczył, że stan Tupolewa o numerze 102 po odbudowaniu w 2009 roku w Samarze był dobry, a maszyna przeszła konieczne remonty. Jednak, jak mówił, po katastrofie smoleńskiej i przekazaniu maszyny do Mińska Mazowieckiego, jej losy stały się przedmiotem kontrowersji.

– To, co stało się z samolotem TU-154M numer boczny 102, to historia nie tylko zaniedbań, ale i świadomego niszczenia mienia państwowego