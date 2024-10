Przy pracowni „Hotel 59” w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu na przerwach roiło się dziś od chętnych do skosztowania ciasta czy kawałka pizzy. Na korytarzu zorganizowano bowiem kiermasz pełen serników, jabłeczników i innych słodkości. Dochód z ich sprzedaży przekazany zostanie na pomoc rodzinom dotkniętym powodzią.

Nauczyciele, uczniowie oraz szkolne koło PCK wyszli z inicjatywą, na którą zareagowali wszyscy. Dziś nikt nie przyniósł ze sobą śniadania, bo stoły uginały się od specjałów. W ich przygotowanie zaangażowało się wiele osób, włącznie z rodzicami i dziadkami młodzieży uczęszczającej do placówki. A wszystko miało jeden cel. Pomóc innym. Jak mówi wicedyrektor Dorota Girsa-Downar każda przekazana złotówka to cegiełka życzliwości i empatii. – Może to nie będzie ogromna suma, ale chcemy pokazać, że los tych wszystkich ludzi, może i naszych rówieśników nie jest nam obcy – dodają uczniowie: