Zapraszamy do wysłuchania reportażu Bartosza Schaefera pt. „W Kamasze”. Audycje prowadzi Konrad Stanglewicz.

W audycji przyjrzymy się młodym ludziom, którzy zdecydowali się spędzić wakacje inaczej niż zwykle – biorąc udział w akcji „Wakacje z Wojskiem”.

To intensywne szkolenie zakończone uroczystą przysięgą wojskową stało się dla nich początkiem drogi do służby w Wojsku Polskim. Usłyszymy zarówno ich historie, jak i głosy osób odpowiedzialnych za prowadzenie tych szkoleń oraz proces rekrutacji do armii.

Dowiemy się, co skłania młodych ludzi do podjęcia decyzji o wstąpieniu w szeregi żołnierzy.

Posłuchaj reportażu:

Jak zostać żołnierzem? – pytamy Mateusza Budynka z z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze:

Jak zostać żołnierzem zawodowym?

Jakie są korzyści wstąpienia do wojska?

Czy w Polsce powinna wrócić obowiązkowa służba wojskowa – pyta Michał Machało:

Posłuchaj całej audycji: