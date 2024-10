W KGHM Polska Miedź przeprowadzono 17 audytów i kontroli, kolejne są bliskie ukończenia – poinformował zarząd KGHM. Sprawdzano m.in. działalność fundacji czy wydatki podczas pandemii COVID-19. W niektórych sytuacjach o nieprawidłowościach zawiadomiono prokuraturę.

O wynikach audytu przedstawiciele KGHM poinformowali we wtorek na konferencji prasowej w Lubinie. Audyty i kontrole przeprowadzono w kontekście działalności osób zarządzających spółką w ostatnich latach.

– powiedział dyrektor ds. audytów Andrzej Przeczek.

Zakończonych zostało 17 audytów i kontroli, siedem jest bliskich finalizacji, a kolejnych pięć audytów jest na różnych etapach zaawansowania. Jak poinformował Przeczek, wyniki kontroli wskazują na liczne nieprawidłowości.

– Materiały z audytu dotyczącego zakupów sprzętu medycznego zostały przekazane do prokuratury, która prowadzi postępowanie w tej sprawie. Skierowano także dwa zawiadomienia do prokuratury w wyniku kontroli przeprowadzonej w KGHM ZANAM

– poinformował Przeczek.

Wśród popełnianych błędów Przeczek wymienił m.in. brak nadzoru właścicielskiego, realizację celów niezwiązanych z działalnością KGHM czy brak stosowania procedur. Podczas kontroli sprawdzono też kondycję klubu piłkarskiego Zagłębie Lubin. Wiceprezes ds. finansowych Piotr Krzyżewski wskazywał m.in. na problemy finansowe oraz brak dyscypliny budżetowej.

– Kluczową kategorią kosztów, w której odnotowano najwyższe wzrosty i przekroczenia budżetu, były wynagrodzenia wypłacane zawodnikom, szczególnie w roku 2023. Tylko w roku 2023 wzrost kosztów wynosił łącznie ok. 18,5 mln zł w stosunku do roku 2022

– powiedział Krzyżewski.

Nieprawidłowości wykryto też w zakładzie hydrotechnicznym, będącym jednym z oddziałów spółki. Stwierdzono tam m.in. opóźnienia w inwestycjach w zbiorniku odpadów poflotacyjnych Żelazny Most.

Kontrolerzy zwrócili uwagę na nieprawidłowości podczas zakupów środków medycznych w trakcie pandemii koronawirusa w 2020 r. Okazało się, że zakupy realizowano przez dwóch pośredników. Sprawa została zgłoszona do prokuratury.

– Kluczowe wnioski wynikające z kontroli wskazują na ogromne wzrosty przychodów tych firm w roku 2020, co sugeruje, że firmy te nie zajmowały się wcześniej działalnością na taką skalę. Wykazano także, że spółka, korzystając z tych pośredników, kupowała droższe materiały medyczne, w tym maseczki, niż te same środki ochrony nabywane bezpośrednio od zagranicznych dostawców

– powiedział Przeczek.

Kolejne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczy spółki KGHM ZANAM, gdzie miało dochodzić do niekorzystnego rozporządzania mieniem.

– Równocześnie, w wyniku poczynionych czynności kontrolnych, wobec trzech innych pracowników KGHM ZANAM uzyskano materiał pozwalający na zawiadomienie o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na działaniu wbrew spoczywającym na wymienionych osobach obowiązkach, a także przekroczeniu udzielonego upoważnienia do działania, czego skutkiem jest wyrządzenie szkody spółce

– powiedział Przeczek.

Kolejne nieprawidłowości dotyczyły zakupów farm fotowoltaicznych, gdzie wykazano m.in. brak kontroli nad procesem zakupowym i przekraczanie limitów cenowych.

Podczas konferencji poinformowano też o Fundacji KGHM; wykazano np. wzrost wydatków na darowizny, z 20 mln zł w 2021 r. do rekordowych 57,5 mln zł w 2023 r. Na same media związane z poprzednim rządem wydano w latach 2016-2023 ponad 13,2 mln zł.

– Analiza wykazała, że w kontrolowanym czasie z roku na rok coraz więcej środków trafiało do podmiotów spoza Dolnego Śląska. O ile w 2016 roku aż 90 proc. darowizn dotyczyło regionu, w którym działa KGHM, to w 2023 roku było to jedynie 45 proc.