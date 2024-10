Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapowiedział we wtorek (8 października) przyspieszenie budowy Tarczy Wschód. Będziemy gotowi jeszcze w tym roku, żeby rozpocząć budowę – oświadczył. Tomczyk podkreślił też, że nie będzie dymisji szefa Sztabu Generalnego WP gen. Wiesława Kukuły wz. z jego niedawną wypowiedzią.

Tomczyk w Radiu Zet zwrócił uwagę, że rząd zakładał, iż budowa Tarczy Wschód rozpocznie się w I kwartale przyszłego roku.

– Ta historia się zmienia, dlatego że przyspieszamy i będziemy gotowi jeszcze w tym roku, żeby rozpocząć budowę Tarczy Wschód

– oświadczył.

Dodał, że w ciągu najbliższych tygodni rozpoczną się wojskowe testy na wojskowych poligonach, infrastruktury wojskowej, która będzie przeznaczona pod Tarczę Wschód. Na pytanie ile potrwa budowa, Tomczyk odparł, że zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, to program wieloletni, który zajmie ok. czterech lat.

Wiceszef MON tłumaczył, że mają to być umocnienia na długości ok. 800 km, „wszędzie tam, gdzie są potrzebne”.

– Projektowanie Tarczy Wschód zostało zakończone przez Sztab Generalny Wojska Polskiego. Trwało to około trzech miesięcy. Tam gdzie będą różnego rodzaju umocnienia, my to już wiemy. Dzisiaj chodzi o to, żeby testować już poszczególne elementy i w tym roku zacząć budowę Tarczy Wschód

– podsumował Tomczyk.

Tomczyk został też zapytany o ubiegłotygodniową wypowiedź szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Wiesława Kukuły. Generał w piątek podczas inauguracji nowego roku w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu ocenił, że „wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa”.

Wiceszef MON pytany, czy będzie dymisja generała, odparł: „Nie”. „Generał Kukuła jest szefem Sztabu Generalnego. Polska jest dzisiaj w sytuacji, kiedy za naszą wschodnią granicą jest wojna. Ja nawet nie chcę spekulować na tego typu tematy” – dodał wiceminister. Tomczyk podkreślił, że wypowiedź Kukuły traktuje „w formie pewnego rodzaju ostrzeżenia do absolwentów Akademii Wojsk Lądowych; on to mówił w trybie przypuszczającym”.

Wiceszef MON mówił też o sprawie powszechnego poboru do wojska. Jak zauważył, pobór nie został zniesiony tylko został zawieszony w 2009 r. Zapewnił jednocześnie, że nie będzie odwieszony.

– Natomiast my chcemy, i to robimy, aktywować żołnierzy w różny sposób

– zaznaczył.

Wskazał tu na WOT, aktywną rezerwę oraz wszelkie „formy szkolenia wojskowego, które będą się pojawiały w ciągu kolejnych miesięcy”. W tym kontekście powiedział, że wprowadzono system „wakacje z wojskiem”.

– Każdy student będzie mógł w czasie swoich studiów przez dwa miesiące z trzech miesięcy wakacji, przeznaczyć ten czas na bycie żołnierzem. Po pięciu latach studiów będzie mógł zostać podporucznikiem i w czasie wakacji będzie zarabiał 6 tys. zł na rękę

– mówił Tomczyk.

Uchwałę w sprawie ustanowienia „Narodowego Programu Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód”, na zrealizowanie którego w latach 2024-28 przewidziano 10 mld zł, Rada Ministrów przyjęła 10 czerwca na wyjazdowym posiedzeniu w Białymstoku. Według komunikatu KPRM „rząd zamierza utworzyć kompleksową infrastrukturę obronną na wschodniej flance NATO, aby przeciwdziałać zagrożeniom z Białorusi i Rosji”.

Program zawiera przygotowanie do obrony terenów przygranicznych poprzez zwiększenie tzw. zdolności przeciwzaskoczeniowych, w tym budowę systemu wykrywania, ostrzegania i śledzenia opartego na sieci stacji bazowych, wysuniętych baz operacyjnych (hubów logistycznych), sieci bunkrów/ukryć dla systemów rażenia oraz rozwinięcie infrastruktury na potrzeby systemów antydronowych.

Ograniczaniu mobilności przeciwnika mają służyć budowa rowów przeciwczołgowych, przygotowanie kamufletów (min podziemnych) do wysadzania dróg i mostów, pogłębianie rowów melioracyjnych, wzmocnienie naturalnych uwarunkowań terenu.

Aby zapewnić mobilność wojskom, w programie przewiduje się np. gromadzenie konstrukcji mostowych przy przeszkodach wodnych, przygotowanie przyczółków z dojazdami, przygotowanie osi przepraw drogowych przez umacnianie brzegów i wzmacnianie dróg dojazdowych, dostosowanie nośności wybranych obiektów inżynieryjnych do wagi sprzętu.

Zapewnienie bezpieczeństwa wojska oraz ochrony ludności cywilnej rząd zamierza osiągnąć, budując ukrycia z konstrukcji lekkich lub prefabrykowanych, podziemne magazyny środków bojowych i sprzętu wojskowego, rozbudowę rejonów obrony.