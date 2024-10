Centralny Port Komunikacyjny okazał się dobrym pomysłem – mówił w poniedziałek w Zambrowie (Podlaskie) marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Zastrzegł, że ma na myśl sam port, bez planowanych z nim również tzw. szprych, czyli szeregu połączeń kolejowych.

Odpowiadając podczas spotkania z mieszkańcami Zambrowa na pytanie o sens takiej inwestycji mówił, że „w samym CPK to nie CPK jest problemem”.

– To „szprychy” są problemem i dzisiaj widzimy to z całą mocą. Tam była ta gigantomania. Nie w tym, że Polska potrzebuje lotniska dużego, takiego które będzie rzeczywiście w stanie sprostać naszej rosnącej gospodarce

– powiedział Hołownia.

– Potrzebujemy takiego lotniska, to je zróbmy. Ale czy rzeczywiście musimy teraz niszczyć ludziom domy, niszczyć ogrody botaniczne, zabytkowe kamienice, (…) bo ktoś sobie wymarzył, że to będzie właśnie taki wielki projekt opierający się na tym, że te „szprychy” do jednego lotniska i tak dalej