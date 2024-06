Lotnisko w Baranowie powstanie; zbudujemy najnowocześniejsze lotnisko w Europie – ogłosił premier Donald Tusk. Szef rządu ogłosił w środę szczegóły budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. – Projekt CPK będzie trójskokiem w nowoczesność – zapewnił Tusk.

Tusk: powstanie lotnisko w Baranowie

W Baranowie pod Warszawą powstanie nowe lotnisko i będzie to najnowocześniejsze lotnisko w Europie – poinformował w środę premier Donald Tusk. Jak dodał, rząd rezygnuje z koncepcji budowy linii kolejowych, przecinających się w Baranowie.

– W naszym projekcie koleje nie będą budowane od nowa, żeby się łączyć w Baranowie” – oświadczył Tusk na konferencji prasowej, dodając, że taka koncepcja oznacza też ograniczenie skali wywłaszczeń pod nowe linie kolejowe. Jak dodał, zamiast tego rząd proponuje połączenia kolejami wszystkich dużych polskich miast. „Koleje, które proponujemy to połączenia polskich miast między sobą, to relatywnie gęsta sieć łącząca realne skupiska ludzi i obsługująca realne potoki pasażerów

– stwierdził szef rządu.

Jak dodał Donald Tusk, początkiem budowy nowej sieci kolejowej będzie tzw. „Y”, czyli linia kolei dużych prędkości, łącząca Warszawę z Łodzią, a następnie w okolicy Sieradza rozgałęziająca się w kierunku Poznania i Wrocławia. Zaznaczył też, że na autostradzie Warszawa-Łódź powstaną trzeci i czwarty pas ruchu.

Premier zapowiedział także, że rząd, tam gdzie zaistnieje potrzeba, będzie wspierał rozwój lotnisk regionalnych. Dodał, że lotnisko w Modlinie zostanie rozbudowane i zmodernizowane pod kątem tanich linii lotniczych, zyska też połączenie kolejowe z Warszawą.

Premier: flota LOT-u powinna zostać uzupełniona do ponad 130 samolotów

Zależy nam, aby LOT stał się jedną z największych firm lotniczych; to oznacza konieczność uzupełnienia floty do ponad 130 samolotów – powiedział w środę (26 czerwca) premier Donald Tusk na konferencji prasowej. Szef rządu zapowiedział też pilną modernizację lotniska na Okęciu.

– Lotnisko Okęcie zostanie pilnie zmodernizowane. Kilka lat temu przerwano prace modernizacyjne, musimy teraz jak najszybciej wrócić do modernizacji i usprawnienia lotniska na Okęciu. To samo dotyczy także Modlina i jego modernizacji” – powiedział w środę premier Donald Tusk na konferencji prasowej poświęconej przyszłości projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

Dodał, że kolejnym elementem planu są Polskie Linie Lotnicze LOT.

– Bardzo zależy nam, aby LOT stał się jedną z największych firm lotniczych. Oczywiście gigantów nie przegoni, ale możemy myśleć, że choć LOT nie przegoni Lufthansy, to jednak może być firmą tego rzędu. To oznacza konieczność uzupełnienia floty do ponad 130 samolotów

– powiedział szef rządu.

Donald Tusk zwrócił się do wiceministra funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Macieja Laska z prośbą o szczegóły „w ambitnym planie”.

– W ambitnym planie do 2032 roku 135 samolotów, z czego ok. 31 samolotów szerokokadłubowych

– powiedział Maciej Lasek.

Premier Tusk ocenił, że te zadania spinają się w logiczną całość. Podkreślił, że ważna jest budowa połączeń między największymi miastami, dzięki czemu „będziemy mieli megalopolis”.

– To pozwoli zaangażować w projekt unowocześnienia Polski wszystkie ośrodki, nie tylko Warszawę

– dodał premier.

Klimczak: od 1 lipca spółka Centralny Port Komunikacyjny wraca do Ministerstwa Infrastruktury

Spółka Centralny Port Komunikacyjny wraca pod nadzór Ministerstwa Infrastruktury od 1 lipca tego roku – poinformował podczas środowej konferencji prasowej minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

– Od 1 lipca spółka CPK przechodzi pod nadzór Ministerstwa Infrastruktury. Jest to de facto ostatni ważny element porządkowania polskiej polityki transportowej, oraz integrowania inwestycji najważniejszych w naszym państwie

– powiedział Klimczak.

Przypomniał, że w marcu uporządkowana została kwestia nadzoru nad koleją, która w czasie poprzednich rządów była zarządzana w czterech różnych ministerstwach, a obecnie nadzór nad budową dróg, kolei, lotnisk będzie skupiony w jednym ręku, w Ministerstwie Infrastruktury.

Lasek: przeniesienie ruchu komercyjnego z lotniska Chopina do Baranowa

Przeniesienie komercyjnego ruchu lotniczego z lotniska Chopina na nowe lotnisko w Baranowie jest planowane na rok 2032 – poinformował w środę na konferencji pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

Jak dodał na konferencji prasowej pełnomocnik, obecny harmonogram przewiduje, że pozwolenie na budowę dla lotniska zostanie uzyskane w 2026 r., zakończenie budowy tunelu i podziemnej stacji kolejowej w Baranowie planowane jest na 2029 r., a zakończenie budowy lotniska to rok 2031.

Do tego czasu gotowy będzie odcinek kolei dużych prędkości Warszawa-Łódź przez Baranów i zakończona będzie modernizacja autostrady A2, czyli rozbudowa o nowe pasy ruchu – wyjaśnił Lasek.

Jak dodał, aby PLL LOT był na nowym lotnisku centralnym najważniejszym graczem, polskie linie muszą być przygotowane na objęcie co najmniej 50 proc. tzw. slotów, a rząd zakłada, że niezbędne minimum to 60 proc.

Lasek przypomniał też, że za poprzedniego rządu spółka CPK poszukiwała prywatnego zagranicznego inwestora i udało się go znaleźć za cenę „trudno akceptowalnych ustępstw”. Do wstępnego porozumienia z potencjalnym inwestorem nie miała dostępu Prokuratoria Generalna, dopiero obecnie powstaje opinia, która będzie podstawą do decyzji o dalszej współpracy – poinformował pełnomocnik.

Lasek: koszt budowy lotniska krajowego w Baranowie i infrastruktury kolejowej to 131 mld zł

Szacowany koszt wybudowania lotniska krajowego w Baranowie wraz z inwestycjami towarzyszącymi, czyli włączeniem portu w ciąg dróg publicznych oraz realizacja kolei dużych prędkości, to 131 mld zł do 2032 roku – poinformował na środkowej konferencji pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

– Dzisiaj rozmawiamy o kwocie 131 mld zł do 2032 roku, z czego część lotniskowa – na inwestycje lotniskowe, ma kosztować 42,7 mld zł, natomiast część kolejowa (…), sam +Y+ będzie kosztował około 80 mld zł

– powiedział pełnomocnik. Dodał, że przewidziano też możliwość zainwestowania 8 mld zł w ten projekt przez inwestora prywatnego.

Wyjaśnił, że 80 mld zł to koszt wybudowania linii kolejowej, tzw. „Y” o długości 480 km z Warszawy przez Łódź do Poznania i do Wrocławia.

Lasek przypomniał, że poprzedni rząd założył, że koszt wybudowania CPK wraz z kolejami dużych prędkości miał wynieść 155 mld zł. Pełnomocnik dodał, że kwota 131 mld zł wynika z optymalizacji tego planu, a nie rezygnacji z pewnych inwestycji.

Pełnomocnik wyjaśnił, że finansowanie pokryte skarbowymi papierami wartościowymi wyniesie 57 mld zł.

Dokumentacja budowlana na terminal ma być gotowa w grudniu 2025 r., zaś na początku roku 2026 ma być wydane pozwolenie na budowę.