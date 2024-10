Od początku roku Lotnisko Zielona Góra-Babimost odprawiło w sumie 66.133 podróżnych. To o prawie 22 tys. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego, kiedy to lubuski port obsłużył 44.276 osób – podały Polskie Porty Lotnicze.

We wrześniu z lotniska skorzystało 10.758 pasażerów, to o 4 tys. więcej niż we wrześniu ub.r.

W wakacje od początku czerwca do końca września, w Babimoście odprawiono 44.374 pasażerów. To o ponad 16 tys. osób więcej niż w tym samym okresie 2023 r.

– Co ciekawe tegoroczny wynik sezonu urlopowego jest porównywalny do liczby osób obsłużonych w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2023 roku, 44.276 tys. zł

– podały Polskie Porty Lotnicze.

Z końcem września zakończyły się lotny do Tirany. Nadal są loty czarterowe do Antalyi, Hurghady, Enfidhy i Monastyru oraz połączenia regularne do Warszawy.

– Pod koniec października w siatce lotów wprowadzone zostaną zmiany. Najprawdopodobniej zimą powrócą rejsy czarterowe do Marsa Alam, kontynuowane będą loty do Hurghady oraz regularne połączenie do Warszawy realizowane przez LOT. Prace nad zimowym rozkładem nadal trwają

– poinformowały Polskie Porty Lotnicze.