Gmina Krosno Odrzańskie szacuje straty po powodzi. Woda wyrządziła największe szkody w Osiecznicy, Starym Raduszcu i Radnicy. W Osiecznicy mieszka około tysiąca osób, co dziesiąte domostwo zostało zalane, pod wodą znalazło się drugie tyle budynków gospodarczych.

Mieszkańcy Osiecznicy nie kryją rozgoryczenia, bo to trzecia powódź w ciągu 29 lat, a miejscowość nie ma wałów przeciwpowodziowych.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego zapewnia, że będzie silne lobby, by wały powstały w tej miejscowości. – Naszego samorządu nie stać na to by wybudować wały w tym miejscu samodzielnie – dodaje poranny gość Radia Zachód.

Nadal w wielu sołectwach trwa szacowanie szkód i usuwanie skutków powodzi. – Czas goni, bo robi się coraz zimniej – dodaje Garczyński. Teraz najbardziej potrzebne są osuszacze.

Wczoraj radni podjęli decyzję, by formalnościami ws. jednorazowego zasiłku powodziowego zajął się Ośrodek Pomocy Społecznej. – Pracują już także komisje klęskowe – dodaje Garczyński.

15 października zaplanowana jest wyjazdowa, nadzwyczajna sesja. Odbędzie się ona w Osiecznicy, tematem będą m.in przyszłe inwestycje przeciwpowodziowe.