Senatorowie jednogłośnie opowiedzieli się w czwartek za przyjęciem bez poprawek noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach w związku z usuwaniem skutków powodzi. Teraz trafi ona do prezydenta. Przepisy zakładają m.in. wsparcie dla kredytobiorców i zasiłek losowy na potrzeby edukacyjne dzieci.

W głosowaniu nad przyjęciem ustawy bez poprawek senatorowie byli jednogłośni. Za ustawą zagłosowało 84 senatorów.

Wcześniej, podczas środowego posiedzenia połączonych komisji senackich: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Budżetu i Finansów Publicznych, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej, przegłosowano wniosek o przyjęciu noweli bez poprawek. Wiele poprawek zaproponowali senatorowie PiS, zgłosili je jako wnioski mniejszości.

Podczas czwartkowego posiedzenia plenarnego Senatu przedstawicielka mniejszości Anna Bogucka (PiS) argumentowała, że poprawki m.in. pozwolą na udzielenie pomocy odpowiedniej do sytuacji.

Senator sprawozdawca Janusz Pęcherz przypomniał jednak, że z uwagi m.in. na nowe postulaty już przygotowywana jest nowela ustawy. Wobec tego Bogucka poprosiła, by zgłoszone poprawki uwzględniono w tej nowelizacji, jeśli nie zostaną uwzględnione przez izbę wyższą.

Pęcherza zapytano w dyskusji, czy „dzisiaj przyjmowanie jakichś poprawek senackich opóźni, czy przyspieszy proces legislacyjny”. Senator sprawozdawca potwierdził, że opóźniłoby to proces „i to z pewnością co najmniej (…) o dwa tygodnie”.

Przyjęta we wtorek przez Sejm nowelizacja zakłada m.in. wsparcie dla kredytobiorców. Poszkodowani w powodzi, którzy mają kredyt mieszkaniowy i utracili – choćby czasowo – możliwość korzystania z domu lub mieszkania, będą mogli skorzystać z bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Poprzez fundusz państwo spłaci raty kredytu za 12 miesięcy.

Kolejnym proponowanym rozwiązaniem jest pakiet wsparcia związanego z mieszkalnictwem. Z Funduszu Dopłat zostanie udzielone bezzwrotne finansowe wsparcie dla osób, które ucierpiały wskutek powodzi.

Uchwalona nowelizacja przewiduje też zasiłek losowy (1000 zł), który będzie przeznaczony na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub uczniów i poniosły szkodę w wyniku powodzi oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców, którzy nie mogą pracować ze względu na zamknięcie np. żłobka lub nieobecność niani i muszą opiekować się dzieckiem.

Zmiana umożliwia też zawieszenie postępowania cywilnego lub sądowo-administracyjnego z urzędu w związku z sytuacją powodziową i niemożnością wzięcia udziału w postępowaniu, a także zawieszenie biegu terminów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych (np. wniesienie odwołania, zażalenia, skargi, sprzeciwu).

Specustawa zawiera też przepisy dotyczące zagospodarowania odpadów popowodziowych. Znalazł się w niej też mechanizm pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi. Mają oni otrzymać 16 tys. zł na każdego zgłoszonego do ubezpieczenia w ZUS lub równowartość 75 proc. średniomiesięcznego przychodu osiągniętego rok wcześniej. Pomocą objęci zostaną prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, pracodawcy i przedsiębiorcy prowadzący tzw. działalność sezonową, czyli osoby korzystające z umowy-zlecenia.

Pułap wsparcia dla jednego przedsiębiorcy określono na milion złotych, a na pomoc dla dotkniętych przez powódź firm zarezerwowano miliard złotych. Projekt przewiduje też zwiększenie do tysiąca złotych zasiłku dla rodziny lub osoby samotnie gospodarującej poszkodowanej w wyniku powodzi w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń zajmowanych przez tę rodzinę lub osobę.

Na ten cel przeznaczone mają być dodatkowe pieniądze z budżetu państwa w kwocie 25 mln zł, pochodzące z rezerwy celowej. Zgodnie z projektem pracownik poszkodowany w powodzi otrzyma prawo do dodatkowego płatnego urlopu w wymiarze do 20 dni na usuwanie skutków żywiołu. Pracodawca będzie mógł uzyskać zwrot kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne za czas tego urlopu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.