Przed sądem stanie 60-latek zatrzymany przez policjantów ze Strzelec Krajeńskich. Mężczyzna kierował będąc pod wpływem alkoholu, złamał sądowy zakaz i jechał prawie 100 km/h w obszarze zabudowanym – poinformował w czwartek st. asp. Tomasz Bartos z KPP w Strzelcach Kraj.

Do zatrzymania 60-latka, kierującego osobowym citroenem, doszło we wtorek (1 października) we wsi Rąpin niedaleko Drezdenka.

Mężczyzna w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h jechał niemal dwa razy szybciej. Za popełnione wykrocznie, czyli rażące przekroczenie prędkości, 60-latek od razu został ukarany mandatem w wysokości tysiąca zł i 11 punktami karnymi.

Ale to nie koniec jego kłopotów. Okazało się bowiem, że 60-latek jest pijany. Miał prawie promil alkoholu w organizmie. Za to grozi mu do trzech lat więzienia. Ma też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, który został na niego nałożony za kierowanie pod wpływem alkoholu. Za złamanie zakazu grozi mu nawet pięć lat więzienia. Do tego dochodzą wysokie grzywy.

Teraz o jego przyszłości zadecyduje sąd.