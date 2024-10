Polscy i niemieccy policjanci zatrzymali po pościgu kierującego busem. Uciekał z Niemiec, gdzie nie zatrzymał się do kontroli. Auto skradziono w Niemczech. Mężczyzna został aresztowany – poinformowała rzeczniczka policji w Krośnie Odrzańskim kom. Justyna Kulka.

Policjantów z Krosna Odrzańskiego o pościgu zawiadomiło Centrum Współpracy w Świecku.

– Kierujący peugeotem busem nie zatrzymał się do kontroli w Niemczech i uciekał w kierunku Polski

– powiedziała kom. Kulka.

Do Polski uciekinier wjechał w Gubinku. Ruszył w kierunku Zielonej Góry, a niemieccy policjanci jechali za nim. W miejscowości Brzózka krośnieńscy policjanci ustawili posterunek blokadowy. Uciekinier go ominął. Polscy policjanci włączyli się do pościgu.

– Mężczyzna stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu i zajeżdżał drogę policjantom

– podała rzeczniczka.

Bus zjechał z drogi krajowej w kierunku miejscowości Nowy Zagór. Tam kierujący uderzył w skarpę. Wtedy zatrzymali go policjanci.

Za kierownica busa siedział 26-latek.

– Nie miał uprawnień do kierowania

– podała kom. Kulka.

Samochód o wartości ponad 141 tys. zł został skradziony w Niemczech. W dodatku badanie kierującego narkotesterem dało wynik pozytywny.

– Od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań laboratoryjnych

– powiedziała kom. Kulka.

Sąd zadecydował o aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Bus po czynnościach procesowych wróci do właściciela.