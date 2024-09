Sejm powołał specjalną komisję, która będzie zajmowała się projektami ustaw, dotyczącymi walki ze skutkami powodzi. Komisja liczy 30 posłów. Przewodniczącym speckomisji został Mirosław Suchoń (Polska2050-TD).

Mirosław Suchoń (Polska2050-TD) został przewodniczącym specjalnej komisji sejmowej, która będzie zajmowała się projektami ustaw, dotyczącymi walki ze skutkami powodzi. Suchoń zapowiedział, że w piątek o godz. 11 zwoła konferencję prasową.

W skład prezydium weszli też: Kamil Bortniczuk (PiS), Michał Jaros (KO), Michał Pyrzyk (PSL-TD), Marta Stożek (Lewica).

W skład komisji weszli: Kamil Bortniczuk (PiS), Marek Jan Chmielewski (KO), Janusz Cieszyński (PiS), Żaneta Cwalina-Śliwowska (Polska2050-TD), Zofia Czernow (KO), Katarzyna Czochara (PiS), Władysław Dajczak (PiS), Małgorzata Golińska (PiS), Marek Gróbarczyk (PiS), Łukasz Horbatowski (KO), Paweł Hreniak (PiS), Michał Jaros (KO), Tomasz Kostuś (KO), Janusz Kowalski (PiS), Iwona Małgorzata Krawczyk (KO), Paweł Kukiz (Kukiz15), Piotr Lachowicz (KO), Gabriela Lenartowicz (KO), Grzegorz Macko (PiS), Marcin Ociepa (PiS), Michał Pyrzyk (PSL-TD), Olga Semeniuk-Patkowska (PiS), Arkadiusz Sikora (Lewica), Waldemar Sługocki (KO), Henryk Smolarz (PSL-TD), Marek Sowa (KO), Marta Stożek (Lewica), Mirosław Suchoń (Polska2050-TD), Krzysztof Tuduj (Konfederacja), Ireneusz Zyska (PiS).

Do zakresu działania Komisji należą sprawy działań przeciwpowodziowych i usuwania skutków powodzi z roku 2024, a w szczególności rozpatrywanie projektów ustaw w tym zakresie.

Do nowo powołanej komisji zostanie skierowany rządowy projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, a także przygotowany przez PiS projekt o szczególnych rozwiązaniach związanych ze wsparciem finansowym dla poszkodowanych przez powódź. W czwartek Sejm przeprowadził ich pierwsze czytanie.

Rządowy projekt zakłada m.in. wsparcie dla kredytobiorców. Poszkodowani w powodzi, którzy posiadają kredyt mieszkaniowy i utracili – choćby czasowo – możliwość korzystania z domu lub mieszkania, będą mogli skorzystać z bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Poprzez fundusz państwo spłaci raty kredytu za okres 12 miesięcy.

Kolejnym proponowanym rozwiązaniem jest pakiet wsparcia związanego z mieszkalnictwem. Jak poinformowano, z Funduszu Dopłat zostanie udzielone bezzwrotne finansowe wsparcie dla osób, które ucierpiały na skutek powodzi. Drugie czytanie projektu specustawy zaplanowano w dodatkowym dniu posiedzenia Sejmu, czyli we wtorek, 1 października.

Projekt przewiduje też zasiłek losowy (1000 zł), który będzie przeznaczony na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub uczniów i poniosły szkodę w wyniku powodzi oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców, którzy nie mogą pracować ze względu na zamknięcie np. żłobka lub nieobecność niani i muszą opiekować się dzieckiem.

W czwartek rząd złożył autopoprawkę do projektu. Zgodnie z nią, pracownik poszkodowany w wyniku powodzi otrzyma prawo do dodatkowego płatnego urlopu w wymiarze do 20 dni na usuwanie skutków powodzi. Pracodawca będzie mógł uzyskać zwrot kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne za czas tego urlopu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pracownik, zgodnie z autopoprawką, będzie mógł wziąć dodatkowe cztery dni urlopu na żądanie w ramach przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, jeśli na przykład będzie chciał pomóc osobom poszkodowanym w powodzi jako osoba bliska lub wolontariusz. Takie prawo będzie przysługiwało pracownikowi do końca 2024 r.

Autopoprawka wprowadza też świadczenie interwencyjne dla przedsiębiorców na wsparcie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Po złożeniu wniosku do ZUS przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o uzyskanie środków odpowiadających maksymalnie wysokości poniesionej przez niego szkody.

Z kolei projekt, autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, przewiduje m.in. pomoc doraźną dla powodzian przyznawaną przez kierownika ośrodka pomocy społecznej. Wysokość zasiłku ma być uzależniona od możliwości funkcjonowania w swoim domu lub mieszkaniu, nie mogłaby jednak przekroczyć trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu tego roku.

Ponadto PiS proponuje w projekcie pomoc na remont lub odbudowę domów w wysokości, która miałaby pokryć do 100 proc. strat wyrządzonych przez powódź. Szacowania wysokości szkód w budynku lub mieszkaniu mieliby dokonywać rzeczoznawcy, albo komisja do spraw szacowania strat powołana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w której bierze udział pracownik nadzoru budowlanego.

Projekt PiS zakłada też wprowadzenie do 20 dni płatnego z budżetu państwa urlopu dla poszkodowanych w wyniku powodzi pracowników.