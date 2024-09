Sytuacja nad Odrze jest pod kontrolą służb. – Fala przechodzi przez region, ale nie doszło do żadnych poważnych wydarzeń w związku z powodzią – powiedział PAP w czwartek (26 września) mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej.

Poranny raport powodziowy. Odra stablizuje się (godz. 8.21)

Fala wezbraniowa przechodzi przez Słubice i zbliża się do Kostrzyna. Mówi Arkadiusz Kaniak z lubuskiej straży pożarnej. Kostrzyn to nie tylko Odra, ale też wpadająca do niej Warta.

Fala kulminacyjna na Odrze dotarła do Słubic (godz. 7.55)

W nocy pik fali kulminacyjnej na Odrze dotarł do Słubic w woj. lubuskim. W regionie rzeka przekraczała w czwartek rano stany alarmowe na siedmiu wodowskazach. Nie ma nowych, poważnych podtopień – poinformował PAP rzecznik lubuskiej PSP mł. bryg. Arkadiusz Kaniak.

– W nocy nie byliśmy zmuszeni do prowadzenia działań typowo ratowniczych związanych z sytuacją powodziową. Nie doszło do poważnych podtopień budynków, nie było także potrzeby ewakuacji ludzi. Skupiamy się na monitorowaniu stanu rzeki i wałów oraz ich umacnianiu w razie potrzeby. Sytuacja powodziowa w woj. lubuskim jest stabilna

– powiedział mł. bryg. Kaniak.

Dodał, że wraz z opadaniem stanu Odry w górę rzeki od Słubic poprawia się sytuacja we wsiach Osiecznica i Stary Raduszec w pobliżu Krosna Odrzańskiego, gdzie doszło do najpoważniejszych podtopień wywołanych wysokim stanem tej rzeki.

– Tam woda powoli ustępuje. W obu tych miejscowościach nie było konieczności ewakuacji mieszkańców

– powiedział mł. bryg. Kaniak.

Z danych na stronie hydro.imgw.pl wynikało, że w czwartek o godz. 5.00 stan alarmowy na Odrze w Nowej Soli był przekroczony o 144 cm, w Nietkowie o 213 cm, w Cigacicach o 205 cm, w Połęcku o 199 cm, Białej Górze o 88 cm, w Słubicach o 177 cm i w Kostrzynie nad Odrą o 23 cm.

W Kostrzynie nad Odrą stan alarmowy w czwartek rano był także o 19 cm przekroczony na Warcie, która wpada tam do Odry. To efekt tzw. cofki. Na Bobrze, który także jest dopływem Odry, stan alarmowy był przekroczony o 147 cm przy jego ujściu w Starym Raduszcu niedaleko Krosno Odrzańskiego.

Z porannych danych IMGW wynikało, że na większości wodowskazów w woj. lubuskim Odra miała tendencję spadkową lub stabilną, jedynie w Kostrzynie nad Odrą rosnącą.

Fala powodziowa na środkowym odcinku Odry jest długa. To sprawia, że wały mogą być mocno obciążone naporem wody przez kilka dni. Dlatego też służby apelują, aby bezwzględnie stosować się do obowiązującego zakazu wchodzenia na wały i obiekty hydrotechniczne.

Warta i Odra w Kostrzynie nad Odrą z przekroczonym stanem alarmowym

Warta w Kostrzynie nad Odrą ma 426 cm przy stanie alarmowym 410, Odra tam osiągnęła 692 cm przy stanie alarmowym 470 cm.

– Nadal powolny spadek Odry w Cigacicach

– poinformował mł. bryg. Kaniak.

Odra ma tam 606 cm, przy stanie alarmowym wynoszącym 400 cm.

– Rzeka na całej długości w województwie lubuskim jest na bieżąco pod kontrolą, ewentualne przesiąki są usuwane od razu

– dodał mł. bryg. Kaniak.

Stan wód w poszczególnych miejscowościach oraz opis sytuacji hydrologicznej znajdziecie na stronie >>hydro.imgw.pl<<.