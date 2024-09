W grudniu 2023 r. prezydent Andrzej Duda powołał Kierwińskiego na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji w trzecim rządzie Donalda Tuska. W maju 2024 roku, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji i otrzymał pierwsze miejsce na liście KO w okręgu warszawskim. W czerwcowych wyborach do PE zdobył mandat europosła.

Pytany w czwartek w radiu w TOK FM, jak długo będzie trwała jego misja, Kierwiński zaznaczył, że do momentu, aż wszystko, co trzeba, zostanie odbudowane. Zaznaczył też, że skala zniszczeń infrastruktury jest ogromna i podkreślił, iż obecnie trwa szacowanie strat. Wskazał, że w pierwszej kolejności należy szybko odbudować infrastrukturę krytyczną, ale muszą powstać konkretne wyceny i ekspertyzy inżynierów pracujących z lokalnymi samorządami i z wojewodami. „To jest proces, który się rozpoczyna. Natomiast to jest proces, który musi przebiegać bardzo sprawnie i bardzo szybko” – powiedział.

Polityk, podsumowując wówczas swoją pracę w resorcie, mówił, że „przez ostatnie miesiące udało mu się pokazać skalę zniszczeń, której Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński (b. wiceszef i b. szef resortu – przyp. PAP) dopuścili się w MSWiA”. Zastrzegł jednak, że wiele z tych spraw będzie miało ciąg dalszy i zadeklarował, że jedzie do Brukseli walczyć o to, żeby w najbliższych latach Polska była bezpieczniejsza.

Aby zostać pełnomocnikiem rządu, Kierwiński zrzekł się mandatu europosła, który uzyskał w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Polityk pełnił wcześniej funkcję szefa MSWiA, z której zrezygnował w maju br., po tym został „jedynką” listy Koalicji Obywatelskiej do PE z okręgu obejmującego Warszawę oraz powiaty „okołowarszawskie”.

– Dziękuje za to panie ministrze. To jest poważna propaństwowa i proobywatelska postawa. Dziękuję ogromnie za to

– Jestem za to w imieniu Rzeczypospolitej wdzięczny. Myślę, że byliby tacy, którzy by tego nie zrobili, bo były już takie przypadki, że politycy odmawiali złożenia mandatu do PE i nie podejmowali funkcji w polskim rządzie. Pan minister to zrobił w sprawie bardzo ważnej, bardzo trudnej, ale bardzo ważnej społecznie. I bardzo ważnej także i państwowo

– Bardzo dziękuję, że pan minister przyjął tę nominację, bo złożył pan minister mandat do Parlamentu Europejskiego. Mandat z wyboru, po to, żeby objąć tę funkcję, żeby pomagać ludziom

– Jestem pod wielkim wrażeniem słów pana prezydenta, zabrzmiały jak bardzo doniosły apel do nas wszystkich w Polsce, o to, żeby niezależnie od przeszłości, od tego, co czasami dyktują ludziom emocje, polityka – żeby w sprawie powodzi, w sprawie pomocy ludziom dotkniętym powodzią, w sprawie wielkiego, bardzo ambitnego i trudnego zadania odbudowy terenów popowodziowych, żeby być razem

5. Premier: to Kierwiński do mnie zadzwonił podczas powodzi

Premier Donald Tusk powiedział w czwartek, że to Marcin Kierwiński zadzwonił do niego i zadeklarował, że jest gotowy do pomocy wszędzie tam, gdzie powódź dokonała zniszczeń.

Tusk powiedział podczas uroczystości powołania nowego ministra, że to Kierwiński zgłosił swoją gotowość do podjęcia się zadania pomocy w odbudowie terenów zniszczonych przez powódź.

– Jestem pełen uznania dla decyzji ministra Kierwińskiego, to nie są takie częste rzeczy w życiu publicznym (..). To on do mnie zadzwonił, że jest gotów, ja go do tego nie namawiałem

Premier dodał, że Kierwiński „od początku wiedział”, że nie przyjeżdża „do Warszawy”, a tam, gdzie powódź dokonała zniszczeń.

– Do wszystkich bez wyjątku miejsc, które będą wymagała naszej państwowej, publicznej pomocy

Premier obiecał prezydentowi, że rząd zrobi wszystko, by nominacja Kierwińskiego była jednym „z wielu kroków” podejmowanych wspólnie na rzecz powodzian.