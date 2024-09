Celem zarejestrowanej kilka dni temu partii „Wolność i Dobrobyt”, której współzałożycielem jestem, jest stworzenie „parasola” łączącego różne środowiska prawicowe w Polsce – powiedział w rozmowie z PAP Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, który w lipcu odszedł z PiS.

Podkreślił, że wraz z różnymi środowiskami na prawicy, w tym m.in. politykami Kukiz’15, chce stworzyć szerszą formułę współpracy.

O tym, że Ardanowski zarejestrował partię jako pierwsza napisała we wtorek „Rzeczpospolita”. Dziennik przekazał, że nowe ugrupowanie pod nazwą „Wolność i Dobrobyt” zostało zarejestrowane w ub. czwartek w warszawskim Sądzie Okręgowym.

W środowej (25 września) rozmowie z PAP Ardanowski potwierdził, że „kilka dni temu” została zarejestrowana partia „Wolność i Dobrobyt”. Przekazał, że jest jednym z jej współzałożycieli, razem z przedstawicielami Ruchu Kontroli Wyborów. Według polityka celem formacji jest dążenie do stworzenie swego rodzaju „parasola” łączącego różne środowiska prawicowe w Polsce. W jego ocenie „polska prawica wymaga szerszej formuły współpracy, bo tylko to zagwarantuje skuteczny udział w wyborach”.

– Dlatego ja podejmuję starania – i nie jestem w tym odosobniony – by doprowadzić do szerszego porozumienia organizacji prawicowych i utworzenia w przyszłości takiej partii, która by łączyła różne środowiska, ruchy, organizacje społeczeństwa obywatelskiego