Żarski Dom Kultury zachęca do wstąpienia w szeregi muzyków. Trwa nabór do miejskiej orkiestry dętej. Placówka zachęca dzieci, młodzież, ale i chętne osoby starsze do wstąpienia w szeregi instrumentalistów.

Zapisy prowadzi sekretariat orkiestry przy sali widowiskowej Luna. – Jeśli ktoś marzy o przygodzie z perkusją, trąbką czy puzonem to jest ku temu najlepsza okazja. Orkiestra poszukuje osób otwartych i chcących się rozwijać – mówi dyrektor Łukasz Matyjasek:

– Orkiestra łączy pokolenia. Przewinęło się przez nią wielu żaran, a my czekamy na kolejnych – podkreśla dyrektor Żarskiego Domu Kultury:

Dodajmy, że zapisy trwają od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00.