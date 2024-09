Nikt nie chce tragedii. Jej jednak nie trzeba zapraszać – jest to nieproszony gość, z którym mieszkańcy np. powiatu nowosolskiego zmagali się już kilkukrotnie.

Powódź w 1997 oraz 2010 zniszczyła dorobek wielu z nich.

Co czują w obliczu zagrożenia? Jak przygotowują się do wielkiej wody? Czy to prawda, że Polacy potrafią zjednoczyć się w trudnych chwilach?

O to zapytaliśmy mieszkańców Bytomia Odrzańskiego, Przyborowa, Stanów, Starej Wsi i Tarnowa Byckiego.

„Wielka woda” reportaż Michała Machało dziś po godz. 14