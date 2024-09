Odszedł w wieku 94 lat. Był historykiem, regionalistą, pedagogiem, laureatem wielu nagród i odznaczeń. Posiadał m.in. Order Uśmiechu, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Był honorowym obywatelem Fromborka, Zielonej Góry i Witnicy.

Przed laty jako harcerz założył słynny szczep ,,Makusyny ” imienia Kornela Makuszyńskiego. 29 lat temu utworzył w Witnicy Park Drogowskazów i słupów milowych cywilizacji i to właśnie w tym miejscu zorganizowano przed czterema laty uroczystości urodzinowe. Goście znani i nieznani przybyli z różnych stron Polski, a także z zagranicy (dużo bowiem w swoim życiu zrobił na rzecz polsko-niemieckiego porozumienia). Wielu z nich uważa się do dziś za wychowanków Pana Zbigniewa twierdząc, że wspólnie spędzony czas wpłynął na całe ich życie. Gratulacji i podziękowań nie było końca…

Po czterech latach słowa wtedy wypowiedziane przez Urszulę Dudziak, Ewę Dumę i innych są jeszcze bardziej aktualne. Bo właśnie tak będzie pamiętany Pan Zbigniew. Można wiele mówić o Jego zasługach dla regionu i dokonaniach jako historyka aktywnie działającego na rzecz popularyzacji historii prawdziwej. Najważniejsze jest jednak to, co zostanie w sercach tych, którzy go znali. Zostawił tam ślad niezwykły.