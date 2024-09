Twa kolejny dzień walki z powodzią w południowo-zachodniej Polsce. Premier Donald Tusk poinformował, że pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy po powodzi mianował byłego szefa MSWiA, europosła Marcina Kierwińskiego.

Według danych przedstawionych przez przedstawicieli IMGW i Wód Polskich w piątek rano (20 września), sytuacja powodziowa stabilizuje się; we Wrocławiu woda powoli zaczyna opadać. Niewielkie wzrosty obserwowane są poniżej na Odrze, na pograniczu woj. dolnośląskiego i lubuskiego.

Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego, które odbyło się w południe w Nowej Soli, premier przekazał, że pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy po powodzi mianował europosła Marcina Kierwińskiego. Dodał, że Kierwiński zgodził się zrzec mandatu europosła i wejść w skład rządu.

Rząd rozszerzył też teren objęty stanem klęski żywiołowej o kolejne powiaty woj. dolnośląskiego: bolesławiecki, jaworski, legnicki i złotoryjski. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w piątek w Dzienniku Ustaw; jest to kolejna nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 16 września.

W piątek po południu posiedzenie sztabu kryzysowego odbyło się też w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie). Zdaniem premiera region jest przygotowany na każdy scenariusz.

– Na szczęście nic nie wskazuje na to, aby to miał być scenariusz czarny

– powiedział Tusk.

Tusk zapowiedział również, że w najbliższych dniach rząd będzie pracował nad regulacjami, które mają dotyczyć wzmocnienia Wojsk Obrony Terytorialnej.

Premier odniósł się również do przypadków dezinformacji wokół sytuacji powodziowej. Zapewnił, że „najbardziej agresywne” osoby działające na rzecz dezinformacji zostały już zatrzymane. Według Tuska są powody, by sądzić, że w dezinformację w sprawach dotyczących powodzi zaangażowane są służby „jednego państwa na wschód od nas”.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek przekazał, że policja namierzyła w internecie blisko 30 kont społecznościowych szerzących dezinformację związaną z powodzią. Dezinformacja polegała m.in. na zawyżaniu liczby ofiar śmiertelnych powodzi, podawaniu przekazów, że służby sobie nie radzą oraz szerzeniu nieprawdziwych, zawyżonych doniesień o stanach wody. Dodał, że w kilku przypadkach trwa postępowanie zmierzające do postawienia zarzutów utrudniania akcji ratunkowych.

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak poinformował, że na wniosek wojewody opolskiego podjął decyzję o wyznaczeniu dwóch nowych pełnomocników MSWiA w Głuchołazach i Lewinie Brzeskim. W przypadku Guchołaz, pełnomocnikiem został zastępca wojewódzkiego komendanta PSP w Opolu Arkadiusz Kuśmierski, a w Lewinie Brzeskim komendant powiatowego PSP w Brzegu Dariusz Kulawinek.

Sztab Generalny Wojska Polskiego wskazał w piątkowym komunikacie, że wojsko rozpocznie w poniedziałek na terenach popowodziowych operację „Feniks”, której celem będzie łagodzenie skutków kataklizmu dla społeczności lokalnych oraz przyspieszenie odbudowy infrastruktury. Operacja ma koncentrować się na trzech kluczowych obszarach: odbudowa infrastruktury, ograniczenie ryzyka przyszłych powodzi oraz wsparcie ludności cywilnej.

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna podsumowała w piątek rano, że w czasie powodzi ewakuowano w sumie 136 pacjentów: 101 pacjentów z zalanego szpitala powiatowego w Nysie oraz 35 pacjentów z zakładu opiekuńczo-leczniczego w Paczkowie.

Wyliczyła, że zalane zostały również sanatoria lecznicze w Lądku-Zdroju i Długopolu; w Lądku-Zdroju ucierpiał również 23. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny, ośrodek rehabilitacji stacjonarnej w Wleniu oraz psychiatryczny zakład opiekuńczo-leczniczy w Stroniu.

Na terenach Dolnego Śląska w niepełnym wymiarze godzin funkcjonuje 30 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, a dwie w ogóle nie pracują. W woj. opolskim na terenach zalewowych nie pracuje pięć przychodni – trzy w Nysie i dwie w Lewinie Brzeskim.

Ministra zapewniła, że nie ma problemu z dostępem do leków. W woj. opolskim „jest problem” z siedmioma aptekami, a w woj. dolnośląskim – z czterema.

Minister finansów Andrzej Domański informował w piątek, że do resortu zaczynają napływać wnioski o pomoc dla osób poszkodowanych w powodzi. Zastrzegł, że na razie są to kwoty sięgające dziesiątek milionów złotych. Dodał, że 2 mld zł na pomoc są już zabezpieczone i kwota ta będzie dostosowana do szacunkowych strat.

Według szefa Ministerstwa Infrastruktury Dariusza Klimczaka spowodowane przez powódź straty dotyczące dróg szacowane są na ponad 125 mln zł, na kolei ponad 150 mln zł. Odbudowy będzie również wymagała infrastruktura Wód Polskich. Według szacunków, koszt naprawy pojedynczych obiektów może sięgnąć kilkuset milionów złotych.

Klimczak przekazał w piątek na antenie TVP Info, że do Głuchołaz, gdzie żywioł zniszczył most, zamówiony został most składany. Zapotrzebowanie na tymczasowe mosty zgłosiło też 11 innych samorządów.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni wspólnie z Wojskami Obrony Terytorialnej uruchomiły w piątek interaktywną mapę pomocy dla ofiar powodzi. Na witrynie można znaleźć m.in. informacje o godzinach pracy punktów pomocowych oraz o ich lokalizacjach. Mapa dostępna pod https://pomoc.wp.mil.pl/ – będzie systematycznie aktualizowana.