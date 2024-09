Gmina Bogdaniec przekaże Gorzowowi Wlkp. około 1,2 mln zł na budowę brakującego fragmentu ścieżki rowerowej łączące obie gminy. W środę (18 września) została podpisana umowa w tej sprawie – poinformował rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Wiesław Ciepiela.

– To unijne pieniądze przyznane gminie Bogdaniec w ramach środków ujętych w integrowanych Inwestycjach Terytorialnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Gorzowa Wlkp.

– wyjaśnił rzecznik.

Pieniądze będą przeznaczone na budowę brakującego odcinka ścieżki rowerowej między gminami – od węzła S3 do granic miasta, wzdłuż drogi wojewódzkiej 132. To około 700-metrowy odcinek ważny ze względów bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców Bogdańca i Gorzowa.

– Budujemy przyjazne dla środowiska połączenie Gorzowa z gminą Bogdaniec, ale to, co najważniejsze – poprawiamy bezpieczeństwo komunikacyjne (…) Na tej inwestycji skorzystają uczniowie, osoby dojeżdżające do pracy, stwarzamy też lepsze warunki rekreacyjne i turystyczne