Gmina Iłowa oddała do użytku ścieżkę rowerową w miejscowości Czerna. Ciąg komunikacyjny prowadzi do wiaduktu autostrady A18. Miłośnicy jednośladów mogą także korzystać z arterii do Konina Żagańskiego.

Gmina planuje połączyć z Iłową wszystkie sołectwa siecią takich tras przeznaczonych dla rowerzystów. – Zachęcamy do korzystania z tych, które właśnie oddaliśmy. Ścieżka w Czernej jest oświetlona i ma niepowtarzalny i przyciągający wzrok kolor. Warto więc pokusić się o przejażdżkę – mówi burmistrz Paweł Lichtański:

– Sami nie mogłem się już doczekać, aby skorzystać z tych ścieżek. Oczywiście to nie koniec naszych prac w tym kierunku – podkreśla gminny włodarz i amator jazdy jednośladem:

Dodajmy, że gmina buduje także ścieżkę do Klikowa.