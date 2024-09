Odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w powiecie sulęcińskim. To organ opiniodawczo-doradczy starosty sulęcińskiego. Tworzy go 5 osób.

– Istnienie rady wynika z przepisów ustawowych, ale potwierdzam opinie, że takie ciało jest w powiecie niezbędne – mówi Tomasz Prozorowicz, starosta sulęciński.

W skład rady wchodzą przedstawiciele wszystkich gmin leżących w powiecie sulęcińskim.