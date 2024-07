Sulęcin przymierza się do inwestycji, które mają zatrzymywać wodę opadową. Retencja ma polegać na budowie zbiorników, które gromadziłyby deszczówkę. To ważne, ale i rozsądne, bo Sulęcin leży w dolinie Postomii i woda po deszczu ze wzgórz na których leży miasto, spływa do rzeki.

– Chcemy budować zbiorniki retencyjne i wykorzystywać wody opadowe w środowisku – tłumaczy Dariusz Echart, burmistrz Sulęcina.

W planach jest też budowa przynajmniej dwóch zbiorników po lewej stronie Postomii, tam, gdzie miasto się intensywnie rozbudowuje.