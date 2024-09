Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował w sobotę o przekroczonym stanie alarmowym na 41 stacjach hydrologicznych i stanie ostrzegawczym na 30 stacjach. Na stacji Jarnołtówek (woj. opolskie) dobowa suma opadów wyniosła 161,5 mm, bijąc dotychczasowy rekord z 1997 roku – dodał IMGW.

IMGW poinformował na platformie X, że zanotował przekroczony stan alarmowy na 41 stacjach hydrologicznych w Polsce oraz stan ostrzegawczy na 30 stacjach.

Instytut podał, że minionej doby na stacji Jarnołtówek (woj. opolskie) dobowa suma opadu wyniosła 161,5 mm.

– To 30 mm więcej niż dotychczasowy rekord dobowej sumy opadu z 1997 roku

– napisano w komunikacie.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Jarnołtówka zaapelowali na Facebooku, by mieszkający w Jarnołtówku nad Złotym Potokiem byli przygotowani do ewakuacji.

Według IMGW stan wody na rzece Biała Głuchołaska jest bardzo wysoki, w Białej Nysce obecnie wynosi 496 cm, stan alarmowy to 330 cm.

W gminie Lądek-Zdrój (woj. dolnośląskie) wezbranie rzeki Biała Lądecka osiągnęło poziom 190 cm, co oznacza przekroczenie stanu alarmowego o 70 cm.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim od czwartku do niedzieli sumę opadów sięgającą 150 litrów na metr kwadratowy, co może spowodować gwałtowne powodzie. W tych województwach obowiązuje ostrzeżenie przed intensywnymi opadami najwyższego – trzeciego stopnia. Największe opady deszczu prognozowane są w Kotlinie Kłodzkiej.

1. Przekroczony stan alarmowy na Bobrzy w Słowiku, 63 interwencje strażaków w związku z padającym deszczem (Aktualizacja z godz. 14.55) Sobotnie deszcze w woj. świętokrzyskim nie wyrządziły większych szkód. Straż pożarna interweniowała do tej pory 63 razy, w większości do zalanych piwnic budynków i posesji. Stan alarmowy został przekroczony na rzece Bobrzy w Słowiku, ale na razie nie ma powodów do niepokoju. Dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa PSP w Kielcach bryg. Robert Siewiorek powiedział PAP, że sytuacja w regionie jest stabilna. Od północy strażacy interweniowali 63 razy. – W większości przypadków chodziło o wypompowanie wody z zalanych posesji i piwnic budynków. Oprócz tego interwencje dotyczyły wiatrołomów, czyli połamanych konarów drzew i niedrożnych kanałów burzowych przy drogach – podkreślił bryg. Siewiorek. Najwięcej strażackich interwencji (18) było w powiecie kieleckim, sześć w ostrowieckim, a pięć w sandomierskim. Stabilna jest także sytuacja na rzekach regionu, choć na Bobrzy w Słowiku stan alarmowy przekroczony został o 5 cm. – Ale przynajmniej na razie nie ma powodów do niepokoju. Strażacy pojechali na miejsce i monitorują sytuację – zaznaczył dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa PSP w Kielcach. Na pozostałych rzekach poziom wody jest poniżej stanów ostrzegawczych. Na terenie całego województwa do poniedziałku do godz. 7 rano obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym deszczu z burzami.

2. Szef MSWiA: pogarsza się sytuacja w powiecie prudnickim (Aktualizacja z godz. 14.20) Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie nyskim, pogarsza się sytuacja w powiecie prudnickim – powiedział w sobotę w Kłodzku minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Dodał, że w ocenie Wód Polskich najbardziej krytyczne miejsce to Jarnołtówek. – Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie nyskim (woj. opolskie – PAP) i pogarsza się sytuacja w powiecie prudnickim (woj. opolskie – PAP) – zaznaczył na konferencji prasowej. Zaznaczył, że z informacji IMiGW wynika, że najbliższe godziny będą trudne. Siemoniak podkreślił, że wciąż znaczne przekroczenie stanu alarmowego jest na Białej Głuchołaskiej, gdzie zagrożony jest most. „To punkt największego zaangażowania dla służb” – dodał. Szef MSWiA powiedział, że w ocenie Wód Polskich najbardziej krytyczne miejsce jest obecnie w Jarnołtówku. W Jarnołtówku (woj. opolskie, powiat nyski, gmina Głuchłazy) znajduje się sztuczny zbiornik przeciwpowodziowy w dolinie Złotego Potoku.

3. Wojewoda informuje o dwustu interwencjach PSP w regionie (Aktualizacja z godz. 14.15) W sobotę (14 września) strażacy PSP na terenie województwa opolskiego uczestniczyli w 195 interwencjach będących skutkiem trudnej sytuacji powodziowej na południu regionu – poinformowało biuro prasowe wojewody. Jak przekazały służby wojewody opolskiego, w sobotę rano starosta głubczycki ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gmin Baborów, Branice, Głubczyce i Kietrz. Według najnowszego raportu służb wojewody, w sobotę strażacy PSP uczestniczyli w 195 akcjach mających związek z zalaniami i podtopieniami. Najwięcej interwencji odnotowano w powiecie nyskim i prudnickim, gdzie w mieście Biała wystąpiła z koryta rzeka Białka. W gminie Korfantów lokalnie wystąpiła rzeka Ścinawa Niemodlińska, jednak mieszkańcy i strażacy zabezpieczyli zagrożone miejsca. W Prudniku strażacy zabezpieczają workami z piaskiem miejską oczyszczalnię ścieków. Na obszarze powiatu prudnickiego, głubczyckiego i nyskiego sanepid objął szczególnym nadzorem ujęcia wody. W Dzierżkowicach, Branicach oraz w Wiechowicach zamknięte zostały mosty na rzece Opawie. Zamknięto także most w Boboluszkach prowadzący do Republiki Czeskiej. Na trasach kolejowych Prudnik – Nowy Świętów i Głuchołazy – Nowy Świętów wprowadzono zastępczą komunikację kolejową. Według stanu na godzinę 12:30 w regionie dostaw prądu pozbawionych było 3 583 klientów. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Według danych na godzinę 12:30, poziomy alarmowe były przekroczone na Opawie (o 122 cm), Osobłodze (o 57 cm), Prudniku (o 194 cm), Złotym Potoku (80 cm) i Białej Głuchołaskiej (140 cm). Na punkcie pomiarowym na rzece Białej do osiągnięcia poziomu alarmowego brakowało 22 cm, a na Ścinawie Niemodlińskiej 19 cm.

4. Trwa spotkanie sztabu kryzysowego w Kłodzku z udziałem ministrów Klimczaka i Siemoniaka (Aktualizacja z godz. 13.55) W Kłodzku w woj. dolnośląskim trwa spotkanie sztabu kryzysowego z udziałem ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka i ministra spraw wewnętrznych Tomasza Siemoniaka – poinformowało na platformie X Ministerstwo Infrastruktury. W spotkaniu sztabu kryzysowego w Kłodzku uczestniczą także przedstawiciele administracji województwa i powiatu. – Wszystkie służby w gotowości – przekazało Ministerstwo Infrastruktury. Wcześniej odbyły się obrady sztabu kryzysowego w Nysie z udziałem ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka. Przekroczenia stanów alarmowych na dolnośląskich rzekach odnotowano w sobotę w 38 miejscach, w tym największe na Nysie Kłodzkiej w Kłodzku (o 127 cm). Do tej pory w związku z nawalnymi opadami deszczu i wezbraniami rzek jednostki PSP i OSP interweniowały w ciągu ostatniej doby w powiecie kłodzkim ponad 300 razy.

5. Rozpoczęto ewakuację mieszkańców Jarnołtówka i Pokrzywnej (Aktualizacja 13.45) Władze gminy Głuchołazy ogłosiły ewakuację mieszkańców wsi Jarnołtówek i Pokrzywna, leżących w sąsiedztwie Złotego Potoku – poinformował PAP burmistrz gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz. Od kilkunastu godzin na południu województwa opolskiego pogarsza się sytuacja powodziowa. W Głuchołazach i Morowie (powiat nyski) ewakuowano część mieszkańców z zagrożonych zalaniem domostw. Ewakuacji części mieszkańców nie wyklucza wójt gminy Branice, przez którą przepływa rzeka Opawa. Działający w normalnym okresie jako suchy zbiornik w Jarnołtówku jest już niemal pełny, a z powodu ciągłego napływu wody nie wyklucza się, że dla zbilansowania poziomu konieczne będzie zwiększenie zrzutu wody ze zbiornika. Dlatego burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz ogłosił ewakuację mieszkańców Jarnołtówka i pobliskiej Pokrzywnej. – Z rozmów ze strażakami OSP, którzy od kilkudziesięciu godzin pracują w Jarnołtówku wiem, że ewakuacją jest zainteresowane kilkanaście osób, głównie osób starszych i samotnych. Jeżeli jednak będzie taka potrzeba, mamy w schronisku w Pokrzywnej przygotowane miejsca schronienia na 50 osób. Jeżeli chętnych będzie więcej, zostaną ulokowani w Głuchołazach – powiedział PAP Szymkowicz. Do Jarnołtówka i Pokrzywnej po chętnych do ewakuacji gmina wysłała busa, który zabierze ewakuowanych do miejsca schronienia. – Ze względu na ukształtowanie terenu, jazda autobusem po Jarnołtówku może być utrudniona. Jednak jeżeli taka potrzeba będzie, nasz bus będzie kursował tak długo, aż zbierze wszystkich potrzebujących pomocy – zadeklarował burmistrz.

6. Mieszkańcy Lądka-Zdroju: Biała Lądecka wygląda podobnie jak w 1997 r. (Aktualizacja z godz. 13.40) Po utrzymujących się od czwartku intensywnych opadach deszczu przepływająca przez Lądek-Zdrój rzeka Biała Lądecka wygląda podobnie jak w 1997 r., podczas tzw. powodzi tysiąclecia – mówią mieszkańcy położonego w Kotlinie Kłodzkiej miasta. W sobotę rano ewakuowano dziesięciu mieszkańców domów w centrum Lądka-Zdroju, zagrożonych zalaniem. Zdecydowana większość znalazła schronienie u swoich rodzin lub znajomych. W miejscu przygotowanym dla osób, które musiały opuścić swoje domy przebywają teraz dwie osoby – powiedział PAP inspektor ds. zarządzania kryzysowego w gminie Lądek-Zdrój Adam Rodak. Ewakuowano mieszkańców posesji położonych przy trzech ulicach: Widok, Langiewicza i Wiejskiej. Stan wody w Białej Lądeckiej w Lądku-Zdroju jest bardzo wyskoki – to kilkadziesiąt centymetrów powyżej stanu alarmowego. Wzdłuż rzeki widać ustawione przez strażaków worki z piaskiem. Woda podchodzi pod nieruchomości położone przy korycie rzeki. Rodak powiedział PAP, że poziom wody w Białej Lądeckiej może jeszcze wzrosnąć. – Najbardziej pesymistyczny model przewiduje, że w ciągu doby poziom wody może wzrosnąć nawet o metr – powiedział inspektor. Mieszkańcy Lądka-Zdroju, z którymi rozmawiała PAP twierdzą, że Biała Lądecka wygląda podobnie jak w 1997 r., podczas tzw. powodzi tysiąclecia. – Wydaje się, że wody jest nawet więcej niż wtedy (…), widać tu jak woda wdziera się do nieruchomości. Rzeka wylała już w wioskach przed Lądkiem – powiedziała PAP pani Dorota. Inna z mieszkanek miasta podkreśliła, że poziom wody w rzece zaczął gwałtownie rosną w nocy z piątku na sobotę. – Na razie na szczęści nie ma dużych podtopień. W 1997 r. jednak rzeka mocno wylała – powiedziała pani Irena. Do tej pory w związku z nawalnymi opadami deszczu i wezbraniami rzek jednostki PSP i OSP interweniowały w ciągu ostatniej doby w powiecie kłodzkim ponad 300 razy. Mł. asp. Natalia Przytarska z zespołu prasowego Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku powiedziała PAP, że najpoważniejsza sytuacja jest w Lądku-Zdroju oraz Stroniu Śląskim – przez obie te miejscowości przepływa Biała Lądecka. Z koryta wystąpiła też Nysa Kłodzka w Krosnowicach – podała Przytarska. – Trudna sytuacja jest też w Trzebieszowicach i Ołdrzychowicach Kłodzkich – dodała strażaczka. Rzecznik wojewody dolnośląskiego Bartosz Wojciechowski przekazał PAP, że w cały województwie w związku z warunkami atmosferycznymi strażacy interweniowali w ciągu ostatniej doby 600 razy. – Bez prądu jest pond 3300 odbiorców – podał rzecznik. W 18 gminach i powiatach regionu wprowadzono pogotowia przeciwpowodziowe, alarmy powodziowe obowiązują w 23 samorządach. Dolnośląskie rzeki płyną powyżej stanów alarmowych w 30 miejscach, a powyżej ostrzegawczych w 12.

7. Wstrzymany ruch pociągów na odcinku Prudnik-Nysa (Aktualizacja z godz. 13.00) Na odcinku Prudnik-Nysa wstrzymany jest ruch pociągów – poinformował w sobotę minister infrastruktury Dariusz Klimczak. PKP Intercity zapowiedziało na tym odcinku zastępczą komunikację autobusową. – Linia 137 na odcinku Prudnik – Nysa, ruch wstrzymany – napisał Klimczak na portalu X. Dalsza część tekstu pod tweetem Linia 137 na odcinku Prudnik – Nysa, ruch wstrzymany. Dziękuję wszystkim pracownikom @PKP_PLK_SA nieustanne monitorowanie zagrożeń i prace naprawcze. pic.twitter.com/pcnYDN5leM — Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) September 14, 2024 PKP Intercity podało, że z powodu intensywnych opadów deszczu i podmycia torów na odcinku Prudnik – Nysa pociągi TLK Sudety i TLK Szczeliniec zastąpi komunikacja autobusowa (na odcinku Prudnik – Nysa Główna). PKP PLK zapewniło, że służby techniczne pracują nad przywróceniem ruchu pociągów pomiędzy Jelenią Górą a Szklarską Porębą i Jelenią Górą a Rybnicą. Zaznaczono, że są zmiany w komunikacji, a aktualne informacje są dostępne na portalu pasażera. PKP Intercity poinformowało o uruchomieniu autobusowej komunikacji zastępczej na odcinku Jelenia Góra – Szklarska Poręba zamiast pociągu TLK Śnieżka (na odcinku Jelenia Góra – Szklarska Poręba Główna).

8. Zamknięte przejście graniczne w Gołkowicach; wylała rzeka Piotrówka (Aktualizacja z godz. 12.50) Do odwołania zamknięte zostało polsko-czeskie przejście graniczne w Gołkowicach w gminie Godów (powiat wodzisławski). Powodem jest wylanie po czeskiej stronie rzeki Piotrówki – przekazali samorządowcy z Godowa. Na miejscu działają służby. Przedstawiciele powiatu wodzisławskiego potwierdzili, że z powodu sytuacji na Piotrówce została podjęta decyzja o zamknięciu ul. Celnej, prowadzącej do przejścia granicznego z Republiką Czeską. – Ze względu na podniesie się poziomu rzeki Piotrówki i wylanie jej po czeskiej stronie, przejście graniczne w Gołkowicach zostało zamknięte do odwołania. Nie przejedziecie też na jednośladach przez przejście w Skrbeńsku. Tam również po czeskiej stronie woda znajduje się już na drogach – przekazał Urząd Gminy Godów na stronie internetowej. Lokalne władze dodały, że zamknięte zostało również przejście graniczne w Marklowicach Górnych w gminie Zebrzydowice. Gmina Godów poinformowała też, że z powodu wzbierania wód opadowych awaryjnie zamknięty został lokalny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W związku z obfitymi opadami deszczu straż pożarna w całym woj. śląskim odnotowała już setki zdarzeń, najwięcej na południu regionu. Zalane zostały niektóre odcinki dróg czy posesje. Poza wypompowywaniem wody interwencje strażaków dotyczą usuwania wiatrołomów i działań prewencyjnych – chodzi o zabezpieczanie workami z piaskiem budynków i wałów. W sobotę rano stan alarmowy przekroczyła rzeka Pszczynka w Pszczynie, stany ostrzegawcze były przekroczone na Gostyni w Bojszowach, na Brynicy w Szabelni i na Odrze w Chałupkach. W piątek wójt Rudzińca wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe na terenie tej gminy, zaś w sobotę wójt gminy Zebrzydowice wprowadził alarm przeciwpowodziowy.

9. Nieprzejezdna droga wojewódzka 328 z powodu zalania w Nowym Kościele w dolnośląskim (Aktualizacja z godz. 12.35) Zalana i nieprzejezdna jest droga wojewódzka nr 328 w Nowym Kościele w gminie Świerzawa na Dolnym Śląsku. Droga łączy Złotoryję z Jelenią Górą, rzeka Kaczawa zalała też kilka posesji w tej miejscowości. Nie było ewakuacji. Dyżurny stanowiska kierowania Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi przekazał PAP, że w sobotę w miejscowości Nowy Kościół rzeka Kaczawa, która płynie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 328, wystąpiła z koryta i zalała jezdnię. – Zalanie jest tak duże, że uniemożliwia przejazd. Zalane zostały również posesje w pobliżu trasy. Mieszkańcy nie chcieli się ewakuować, przenieśli się na piętra budynków – powiedział strażak. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim od czwartku do niedzieli sumę opadów sięgającą 150 litrów na metr kwadratowy, co może spowodować gwałtowne powodzie. W tych województwach obowiązuje ostrzeżenie przed intensywnymi opadami najwyższego – trzeciego stopnia. Największe opady deszczu prognozowane są w Kotlinie Kłodzkiej.

10. Opolskie/Strażacy uratowali kobietę, która utknęła w zalanym aucie (Aktualizacja z godz. 12.20) W miejscowości Kałków woda, która zalała lokalną drogę, zniosła na pobocze samochód osobowy wraz kierowcą. Jak poinformował PAP dyżurny KW PSP w Opolu, kobietę udało się uratować. Do zdarzenia doszło w sobotę (14 września). W miejscowości Kałków samochód osobowy jechał lokalną drogą w miejscu, gdzie woda powodziowa zalała jezdnię. W pewnym momencie samochód zniosło na podtopione pobocze. Nad poziom wody wystawała tylko część kabiny, w której uwięziona została kierująca. – Na szczęście do zdarzenia doszło w pobliżu zabudowań. Natychmiast podjęto akcję ratowniczą. Przestraszoną, ale zdrową kierującą wydobyto z pojazdu – powiedział PAP oficer dyżurny KW PSP w Opolu. Ratownicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, szczególnie w miejscach, gdzie woda zapełnia przydrożne cieki wodne. Na południu województwa opolskiego sytuacja powodziowa jest szczególnie trudna. Woda wyszła z koryta rzeki Mora i Złoty Potok. Przekroczone zostały stany alarmowe na Białej Głuchołaskiej, Prudniku, Opawie i Osobłodze. Burmistrz Głuchołaz wezwał część mieszkańców Jarnołtówka do ewakuacji. Z takim samym apelem do mieszkańców wsi Moszczanka i Łąka Prudnicka zwrócił się burmistrz Prudnika. Obecnie na terenie województwa oprócz strażaków PSP i OSP z województwa opolskiego pracują żołnierze WOT oraz saperzy z jednostki w Brzegu, kadeci z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, strażacy z województwa łódzkiego i świętokrzyskiego. Do województwa opolskiego w najbliższych godzinach mają przyjechać posiłki strażaków z województwa łódzkiego i mazowieckiego.

11. Wielkopolskie/ 45 zdarzeń związanych z intensywnym deszczem; przekroczenie stanów alarmowych na rzekach 45 zdarzeń związanych z warunkami atmosferycznymi odnotowali minionej doby wielkopolscy strażacy – podały w sobotę służby wojewody wielkopolskiego. Nadal obowiązuje ostrzeżenie 3 stopnia o intensywnym deszczu dla powiatu kępińskiego. W Ostrowie Wielkopolskim w sobotę odbywa się posiedzenie miejskiego sztabu kryzysowego z udziałem wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Wiesława Szczepańskiego oraz wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk. Służby wojewody poinformowały w sobotę, że w piątek w całym regionie straż pożarna odnotowała 45 zdarzeń związanych z warunkami atmosferycznymi. W 23 przypadkach były to przybory wód i pompowania. Według danych z IMGW rzeka Barycz w Odolanowie przekroczyła stan alarmowy wynoszący 120 cm. Stan wody wynosi 141 cm. Na rzece Swędrnia w Dębem odnotowano przekroczenia stanu ostrzegawczego (220 cm), gdzie stan wody wynosi 231 cm. Stan ostrzegawczy przekroczyła też rzeka Kuroch w Odolanowie. Stan wody wynosi tam 168 cm, stan ostrzegawczy – 160 cm. Na Warcie do zbiornika Poraj zarejestrowany został wzrost stanów wody o ok. 50 cm, ze strefy stanów niskich do wysokich. – Poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody układają się w strefie niskich: do ujścia Prosny niewielkie wahania, do Śremu kilkucentymetrowy wzrost i dalej na całej długości przeważnie stabilne, lokalnie kilkucentymetrowy wzrost bądź wahania. Na dopływach stany wody układają się głównie w strefie niskich albo średnich – podały służby wojewody. W zlewni Prosny utrzymują się stany średnie, jednak niemal w całej zlewni obserwowane są dalsze wzrosty stanów wody. Obiekty hydrotechniczne w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu są przygotowane, a zbiorniki dysponują pojemnością rezerwy powodziowej. Pracownicy RZGW Poznań i RZGW Wrocław stale monitorują stan rzek przepływających przez województwo wielkopolskie.

12. Burmistrz Głuchołaz zapowiada ewakuację części mieszkańców Jarnołtówka; apel o ewakuację Moszczanki i Łąki Prudnickiej W ciągu najbliższych minut zostanie wydana decyzja o ewakuacji kilkunastu mieszkańców wsi Jarnołtówek, którzy mogą być zagrożeni w wyniku sytuacji powodziowej – powiedział PAP Paweł Szymkowicz, burmistrz gminy Głuchołazy. Na południu województwa opolskiego obecnie panuje trudna sytuacja związana z intensywnymi opadami deszczu. Burmistrz Szymkowicz zapowiedział ewakuację kilkunastu osób z miejscowości Jarnołtówek, które leżą poniżej zbiornika. – Dwie osoby już znajdują się w miejscu, które przygotowaliśmy na tę okoliczność. W ciągu kilku minut, po konsultacjach ze strażakami, ogłoszę ewakuację kilkunastu osób z Jarnołtówka, które mogą być zagrożone. Chodzi tu głównie o osoby starsze i samotne – powiedział Szymkowicz. Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak zaapelował w sobotę o ewakuację do mieszkańców wsi Moszczanka i Łąki Prudnickiej, które są położone przy Złotym Potoku. – Sytuacja będzie się pogarszała bardzo dynamicznie. Jeżeli nie macie możliwości schronienia u rodziny lub znajomych, mamy miejsca schronienia w szkole w Łące Prudnickiej i w Schronisku Młodzieżowym Dąbrówka – powiedział burmistrz Zawiślak. W powiecie nyskim woda, która wyszła z koryta rzeki Mora podtopiła część wsi Morów. Jak powiedział PAP kpt. Łukasz Nowak, rzecznik KW PSP w Opolu, podjęto decyzję o ewakuacji części mieszkańców wsi Morów oraz nie wyklucza się ewakuacji miejscowej stadniny. W sobotę nad ranem (14 września) władze miasta Głuchołazy wezwały do ewakuacji kilkuset mieszkańców domów przy rzece Biała Głuchołaska. Z możliwości przejścia do punktów przygotowanych przez samorządowców skorzystali nieliczni. Jak wyjaśnił PAP burmistrz Szymkowicz, część z mieszkańców zagrożonych domów przeniosła się wcześniej do rodzin i znajomych. Niektórzy postanowili przeczekać kryzys w swoich domach.

13. Opolskie/Siemoniak w Nysie: kluczowe będzie kilkadziesiąt najbliższych godzin Województwo opolskie i dolnośląskie są na pierwszej linii zagrożenia – powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak, który uczestniczył w obradach sztabu kryzysowego w Nysie. Zdaniem ministra najtrudniejsze będzie najbliższe 24-36 godzin. Siemoniak zaznaczył po posiedzeniu sztabu, że służby będą starannie informować o tym, gdzie są zagrożenia. Zaapelował także, aby mieć zaufanie do służb i stosować się do decyzji o ewakuacji. – Województwo opolskie i dolnośląskie są na pierwszej linii zagrożenia – powiedział. – Jeśli chodzi o województwo śląskie, małopolskie, wielkopolskie, lubuskie, część łódzkiego, bardzo ściśle monitorujemy sytuację, jeśli chodzi o opady i stany rzek, aby skutecznie w tych przypadkach działać – podkreślił. Minister podkreślił konieczność utrzymania wymiany informacji z partnerami z Czech, ponieważ część wód spływa z rzek mających swój początek po czeskiej stronie granicy. – Analizujemy informacje z Czech i nie są one dobre. Pilnie analizujemy to, co się dzieje i opadowo, i pod względem poziomu wód po czeskiej stronie. Te dane nie są dobre, delikatnie mówiąc.(…). Z informacji IMGW wynika, że najbliższe 24-36 godzin będą szczególnie trudne – powiedział minister Siemoniak. Podczas obrad sztabu kryzysowego w Nysie Siemoniak zaznaczył, że najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w Morowie i Głuchołazach (woj. opolskie, powiat nyski). – Sytuacja wygląda źle. Stan rzeki i prognozy, co do jej stanu na podstawie tego, co otrzymujemy od strony czeskiej, są cały czas złe” – powiedział Siemoniak. – Na tym koncentrujemy swoją uwagę – dodał. Zaznaczył, że jest również w kontakcie z wojewodą dolnośląskim Maciejem Awiżeniem. Przypomniał, że Dolny Śląsk jest także wśród regionów i województw szczególnie zagrożonych. Siemoniak podkreślił, że sąsiadujący z powiatem nyskim powiat kłodzki jest szczególnie zagrożony. – Wojewoda dolnośląski poinformował mnie, że sytuacja jest lepsza niż w powiecie nyskim. Doszło do jednej ewakuacji w Lądku Zdroju (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki), jest kilkanaście przekroczeń stanów alarmowych – powiedział. Siemoniak poinformował, że o godzinie 12 w Kłodzku odbędzie się kolejny sztab kryzysowy. Podczas briefingu po obradach sztabu Siemoniak poinformował ponadto, że sytuacja na zbiornikach przyjmujących falę powodziową jest względnie stabilna, za wyjątkiem zbiornika w Jarnołtówku. Nie wykluczył konieczności przeprowadzenia ewakuacji mieszkańców z terenów zagrożonych podtopieniami poniżej zbiornika Jarnołtówek. Siemoniak powiedział, że analizowany był charakter zabudowy poniżej zbiornika w Jarnołtówku pod kątem zagrożenia dla mieszkańców. – Z tego, co mówił komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, taka informacja, o tym, że możliwa jest ewakuacja, trafia do ludzi – podkreślił. Szef MSWiA zaznaczył, że decyzję o ewakuacji mieszkańców Jarnołtówka podejmie samorząd. – Oceniamy, ile jest tam osób w tym momencie, uwzględniając, że jest to miejscowość turystyczna. To pokazuje, że sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Dwie godziny temu nikt nie mówił nic o Jarnołtówku. Teraz jest w centrum naszej uwagi. Za godzinę, dwie, cztery inne miejscowości mogą być – dodał. Według informacji udzielonych przez ministra, w wyniku powodzi i podtopień, do tej pory ewakuowano kilkadziesiąt osób w województwie opolskim (w Głuchołazach i Morowie) oraz kilkadziesiąt osób w Lądku Zdroju (dolnośląskie). Jak zaznaczył, nie wiadomo ile osób opuściło swoje domy, bo część z nich zdecydowało się przeczekać najgorsze chwile u swoich rodzin lub sąsiadów.

14. Siemoniak: zwróciłem uwagę wojewodzie dolnośląskiemu, żeby natychmiastowo wypłacać zasiłki ewakuowanym Podczas naszej odprawy zwróciłem uwagę wojewodzie dolnośląskiemu, żeby natychmiastowo wypłacać zasiłki ewakuowanym – poinformował w sobotę minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Siemoniak pytany przez dziennikarzy o łączną liczbę ewakuowanych mieszkańców na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny, wskazał, że we wsi Morów pod Nysą oraz w Głuchołazach „dotyczy to kilkudziesięciu osób”. – Burmistrz zapewnił im możliwość zakwaterowania, część osób udała się do rodzin w tej sytuacji – tłumaczył. Jak dodał, podobnie sytuacja wygląda w Lądku-Zdroju. Szef MSWiA powiedział, że podczas posiedzenia sztabu kryzysowego w Nysie zwrócił uwagę wojewodzie dolnośląskiemu, by działać w „sposób natychmiastowy”, jeżeli chodzi o wypłatę zasiłków ewakuowanym. – Tu jest możliwość natychmiastowej pomocy – wskazał. Podkreślił, że jego resort również dysponuje budżetem przeznaczonym na pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. – Dzisiaj priorytetem jest to, żeby nikt nie był zagrożony – podsumował.

15. Śląskie/ Od północy blisko 300 zdarzeń związanych z pogodą, ponad 100 przypadków podtopień Od północy strażacy w woj. śląskim odnotowali ponad 280 zdarzeń związanych z intensywnymi opadami deszczu, w tym 111 przypadków podtopień. Od piątku zgłoszeń związanych z pogodą było już w sumie około 370. – W związku z intensywnymi opadami deszczu straż pożarna w woj. śląskim od północy odnotowała 281 zdarzeń. Działania polegały głównie na wypompowywaniu wody. Od północy odnotowaliśmy 111 podtopień – poinformowała rzeczniczka śląskiej straży pożarnej bryg. Aneta Gołębiowska. Najwięcej pracy strażacy mają w powiatach pszczyńskim i cieszyńskim, gdzie odnotowali odpowiednio 112 i 93 zgłoszenia. Od piątku sumaryczna liczba zdarzeń związanych z pogodą w całym regionie wzrosła do 369. Poza wypompowywaniem wody interwencje strażaków dotyczyły usuwania wiatrołomów i działań prewencyjnych. Chodzi o zabezpieczanie workami z piaskiem budynków i wałów. W związku z intensywnymi opadami deszczu stan alarmowy w sobotę rano (14 września) przekroczyła rzeka Pszczynka w Pszczynie, zaś stany ostrzegawcze były przekroczone na Gostyni w Bojszowach, na Brynicy w Szabelni i na Odrze w Chałupkach. W piątek wójt Rudzińca wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe na terenie tej gminy, zaś w sobotę wójt gminy Zebrzydowice wprowadził alarm przeciwpowodziowy.