Koperta, podciąganie na drążku i tak zwany bip test. To konkurencje, które trzeba zaliczyć jak najlepiej chcąc wstąpić w szeregi strażaków. Aby dać szansę potencjalnym kandydatom do służby Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu zorganizowała trening sprawności fizycznej. Darmowe zajęcia z udziałem instruktorów przeprowadzono na hali sportowej kompleksu Arena.

Egzamin sprawnościowy w ramach naboru do dwóch jednostek ratowniczo-gaśniczych w Żaganiu i Szprotawie zaplanowano na 23 września. – Czasu jest niewiele, ale jak ktoś trenuje, to powinien sobie poradzić. Tutaj dajemy szansę tym, którzy chcą przygotować się technicznie. Oczywiście udzielamy cennych wskazówek dotyczących popełnianych błędów – mówi młodszy kapitan Lucjan Cybulski zastępca komendanta powiatowego. Sami kandydaci, uczestniczący w spotkaniu przyznają, że warto skorzystać z takiej okazji wspólnego treningu. – Każda rada, która pozwoli nam zdać ten sprawdzian jest na wagę złota – dodają chętni do służby: