Burmistrz Iłowej, Zawiązek Kynologiczny w Polsce oraz Biblioteka Kultury zapraszają mieszkańców regionu i turystów na Krajową Wystawę Psów Myśliwskich. Impreza zaplanowana jest na niedzielę w plenerach Parku Dworskiego.

To już 5. edycja iłowskiego spotkania z tymi zwierzętami. – Cieszy nas wciąż rosnące zainteresowanie wystawą. Zachęcamy do tego, aby zajrzeć do nas w niedzielę i podziwiać te piękne psy prezentujące się na ringach – mówi dyrektor Biblioteki Kultury Bartosz Kuświk:

– Oceniać poszczególnych przedstawicieli psich ras będzie czterech doświadczonych jurorów. Warto obejrzeć całe to widowisko – zaznacza współorganizator:

Dodajmy, że niedzielna wystawa rozpocznie się o godzinie 10.00.