11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej oraz klub wojskowy zapraszają mieszkańców Żagania i regionu na sobotnie spotkanie. Wydarzenie edukacyjno-promocyjne pod nazwą „Zapraszamy do wojska” to między innymi militarne miasteczko oraz występy muzyczne.

Imprezę zaplanowano na podzamczu Żagańskiego Pałacu Kultury. – Będzie to naprawdę nie lada gratka dla miłośników sprzętu. A pojawi się go sporo i to nie tylko polskiego, ale również pojazdy naszych sojuszników – mówi kierowniczka klubu Tatiana Kardynał-Grzegrzółka:

– Zaprezentują się także artyści z klubów jednostek wojskowych i orkiestry. Oczywiście nie zabraknie wojskowego smaku czyli tradycyjnej grochówki – wylicza współorganizatorka wydarzenia:

Dodajmy, że sobotnie spotkanie z wojskiem rozpocznie się o godzinie 12.00.