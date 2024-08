UE popełniła błąd, próbując wywołać poczucie winy w związku ze zmianą klimatu – powiedział w sobotę (24 sierpnia) prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Krytykował też populistów, m.in. premiera Węgier, za łamanie europejskiej solidarności ws. Ukrainy; ocenił, że Viktor Orban „stał się obrzydliwy” i będzie izolowany.

Trzaskowski – podczas jednego z paneli w ramach Campusu Polska Przyszłości w olsztyńskim Kortowie – uznał, że Unia Europejska popełniła błąd, opowiadając o zmianie klimatu w sposób abstrakcyjny i próbując wywołać wstyd i poczucie winy.

– Jesteśmy w stanie przekonać większość, mówiąc o rzeczach konkretnych

– podkreślił.

Jak zaznaczył, trzeba przekonywać, że inwestycje w odnawialne źródła energii są drogą do uniezależnienia się od rosyjskich surowców i obniżenia cen za energię. Zauważył, że drogą do przekonania do polityki klimatycznej jest „mówienie o interesie ludzi w codziennym języku”.

– Nie możemy z jednej strony w ramach zachowania bioróżnorodności kazać naszym rolnikom przestrzegać bardzo wyśrubowanych zasad produkowania, a potem ściągamy całą masę zboża z Ukrainy, która nie musi spełniać żadnych norm

– zauważył prezydent Warszawy.

Odpowiadając na pytanie o potencjalne przywództwo Polski i Niemiec w Europie, polityk odwołał się do – jak to określił – kontrowersyjnych słów ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z 2012 r. Jak dodał, Sikorski był atakowany na różnych forach za to, że powiedział, iż Europa potrzebuje silnego niemieckiego przywództwa.

– Ja uważam, że potrzebujemy przywództwa wszystkich państw UE, ponieważ próżnia władzy sprawia, że nie wywiązujemy się z naszych zobowiązań

– powiedział.

Trzaskowski uważa, że rząd Donalda Tuska wypełnia tę próżnię w obszarze budowania potencjału obronnego Unii.

– Natomiast to nie zwalnia innych z odpowiedzialności. Dlatego będziemy nalegać, by inne państwa europejskie zakasały rękawy i wzięły się do roboty

– podkreślił.

W ocenie Trzaskowskiego Polska w obszarze bezpieczeństwa robi najwięcej w UE, ale to nie jest sytuacja do utrzymania. Jak dodał, w szczególności w budowanie potencjału obronnego muszą zainwestować Niemcy.

– Kiedy niemiecki minister finansów mówi, że nie będzie więcej środków na pomoc dla Ukrainy, to ja jestem tym po prostu zszokowany

– zaznaczył.

Trzaskowski był też pytany o Węgry. Jak mówił, pamięta moment, w którym Orban zaczął niszczyć demokrację, ale wówczas jego unijna partia Europejska Partia Ludowa, której Orban był członkiem, uważali, że lepiej mieć go blisko, bo mogą mieć w ten sposób wpływ.

– To był błąd, bo Orban jako klasyczny cynik i populista uważał, że może nas wykiwać

– powiedział Trzaskowski.

Trzaskowski ocenił, że Orban jako „polityczny uwodziciel” powtarzał Polakom, że niezależnie od tego, co się będzie działo, to Polak i Węgier jako „dwa bratanki” zawsze będą mieć dobre relacje.

– Przeliczyliśmy się, bo (Orban) stał się tylko większym cynikiem, który gra tylko do własnej bramki

– powiedział Trzaskowski.

W jego ocenie sposobem na premiera Węgier jest zmuszanie go do tego, by postępował odpowiedzialnie.

– Trzeba być silnym, twardym, jeżeli chodzi o populistów

– podkreślił.

Jak dodał, jeśli Orban łamie solidarność europejską, zwłaszcza teraz, kiedy Węgry sprawują przewodnictwo w Radzie UE, „to niestety będzie izolowany”.

Zdaniem Trzaskowskiego postawa Orbana ewoluuje.

– Im jest starszy, tym staje się jeszcze bardziej obrzydliwy. Tak się dzieje z populistami również w Polsce, kiedy się starzeją

– ocenił Trzaskowski.

Zaznaczył, że Polska zdecydowała się na współpracę m.in. z burmistrzami węgierskich miast, by pokazać, że nadal jest w stanie współpracować z konkretnymi ludźmi.

– Ale nie jesteśmy w stanie współpracować z rządem węgierskim

– podkreślił Trzaskowski.