Campus Polska Przyszłości, to tygodniowe wydarzenie, które organizuje Fundacja Campus Polska Przyszłości, a inicjatorem jest Rafał Trzaskowski – pierwsza edycja miała miejsce w 2021 r. Podczas Campusu uczestnicy w debatach, panelach i warsztatach rozmawiają na określone tematy. W tym roku wyodrębniono kilka grup tematycznych, wokół których będą się ogniskowały główne wydarzenia. Są to zagadnienia dotyczące: bezpieczeństwa – zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym, kompetencje przyszłości, blok tematów określanych jako „różnorodne społeczeństwo”, a także szeroko rozumiany komfort życia oraz gospodarka i technologie. Podczas większości dyskusji uczestnicy będą mogli zadawać zaproszonym gościom pytania.

– Różnica między nami jest taka, że my żadnych pieniędzy publicznych nie kradniemy. Natomiast ci, którzy próbują nas w to bagno pisowskie umoczyć, to są ludzie za którymi ciągną się poważne zarzuty nadużyć finansowych, wykorzystywania pieniędzy publicznych do celów publicznych

– Zorganizowaliśmy trzy Campusy podczas gdy prokuratorem generalnym był pan Ziobro, premierem był pan Morawiecki, prokuratura była skrajnie upartyjniona, byli tam funkcjonariusze pisowscy. Fundacja (Camupusu-PAP) składa sprawozdania finansowe. My nigdy nie mieliśmy złotówki z pieniędzy publicznych, nigdy żadne pieniądze z budżetu państwa, ze spółek Skarbu Państwa nie finansowały (inicjatywy-PAP). To jest nasze założenie. To, że rząd się w Polsce zmienił, to nic nie zmieni (…) finanse są transparentne

– Pierwszy raz na Campusie będzie premier urzędujący. Oddajemy premiera, ministrów, rządzących w ręce młodzieży po to, by z nią się skonfrontowali. Pytania zadawane nigdy nie są pytaniami z tezą, żeby komuś sprawić przykrość, zrobić krzywdę. Pytania są po to, by zająć się problemami

Dodał, że to młodzi ludzie przejmują organizację Campusu, co – jak wskazał – „daje nadzieję, że Campus będzie trwał przez następne lata”. Mówił, że będzie to też gwarancją pojawiania się świeżych pomysłó a Campus jest przedsięwzięciem całkowicie niezależnym.

– To armia zaangażowanych ludzi, młodych ludzi, którym zależy na Polsce, którzy chcą rozmawiać o tym, co dla nas najważniejsze

– Campus Polska przyszłości to miejsce i inicjatywa absolutnie wyjątkowe. Nie ma takiego festiwalu społeczno-politycznego w naszej części Europy. Co najważniejsze w życiu i polityce liczy się konsekwencja. To już czwarta edycja. Zapowiadaliśmy, że co roku będziemy organizować Campus Polska Przyszłości niezależnie od okoliczności politycznych

– Nie ma tu sterowanej dyskusji. Mamy 6 dni, by uzupełnić agendę, czekamy na trudne pytania. Łatwo być w opozycji i krytykować, ale jak się bierze odpowiedzialność za rządy, to pytania są trudniejsze – stwierdził i podkreślił, że każdy z polityków, który będzie brał udział w panelach i debatach wie, że czekają go trudne pytania. – Obecność każdego polityka tu to demonstracja jego odwagi, bo każdy wie, że tu padają trudne pytania

Podczas sesji pytań uczestniczka Campusu zwróciła uwagę na to, że w tegorocznym programie zabrakło trudnych dla obecnej władzy tematów. Wymieniła tu psuhbacki na granicy, aborcję i kwestie tego, jak poprowadzić koalicję, by zrealizować przedwyborcze obietnice. Inny z uczestników zwracał uwagę na to, że nie ma rozmów o transformacji energetycznej.

Zwracając się bezpośrednio do uczestników Campusu stwierdził, że tematy, które wypracowano w poprzednich latach na Campusie „wprowadzono do agendy politycznej”. Wymienił tu m.in. problem psychiatrii dziecięcej, prawa kobiet, prawa Ślązaków i sztuczną inteligencję.

– To, co wtedy się wydarzyło, cztery lata temu, a wcale nie byliśmy pewni, czy wybraliśmy dobrą drogą, to były wszystko ryzykowne momenty. To było tuż po imponującej, ale w finale przegranej kampanii. To było w takiej chwili historycznej

– Nawet nie macie pojęcia, jak wielką energię daliście komuś takiemu jak ja. Gdyby nie to pierwsze spotkanie, gdyby nie kolejny Campus, gdyby nie to, że spotykałem wielu z was później na tej swojej drodze, kiedy jeździłem po całej Polsce, to nie wiem, czy 15 października podnosilibyśmy swoje ręce do góry z radości, że demokracja znowu do Polski wraca

– Jesteście istotną częścią globalnej nadziei. Nie miejcie kompleksów, nie dajcie się wcisnąć w szufladkę takiego obskuranckiego myślenia, że ważne jest tylko to, co jest w promieniu 500 metrów – powiedział Tusk, zwracając się do uczestników Campusu. – To wy jesteście przyszłością świata, nie tylko Polski i weźcie za to odpowiedzialność

– Z nadzieją patrzę na Rafała Trzaskowskiego, z jeszcze większą – ze zrozumiałych względów – patrzę na was. Bo przyszłość – i to nie jest slogan – jest w waszych rękach

– Ale pod koniec zdanie Kamala Harris powiedziała, że czasami te cholerne drzwi trzeba samemu wywalić, przepraszam za cytat, ale dosłownie tak powiedziała. Ja też (…) wam to mówię z pełnym przekonaniem: nie liczcie na to, jako młodzi ludzie z aspiracjami, z ambicjami, że zbyt wielu ze starszego pokolenia będzie wam ochoczo drzwi otwierało – mówił polityk PO. – Joe Biden otworzył drzwi Kamali Harris, rezygnując z kandydowania, ale miedzy nami mówiąc, trochę czasu mu zajęło, zanim się przekonał, że warto to zrobić – dodał. – Zmuszajcie nas do tego – kontynuował, zwracając się do młodych ludzi. – Jesteście dorosłymi ludźmi. Młodość nie oznacza braku dojrzałości

Wcześniej uczestnik spotkania zapytał, co młodzi ludzie muszą zrobić, by ich zdanie było słyszalne, by nie oceniano ich przez pryzmat wieku. Pytający zwracał uwagę, że wynik ostatnich wyborów parlamentarnych to efekt m.in. rekordowej frekwencji wśród młodych.

– Wszystko zależy tylko i wyłącznie od was, siły przekonywania, tego, co sobą reprezentujecie, jak dobrze jesteście wykształceni

Dla aborcji legalnej, w pełnym tego słowa znaczeniu, w parlamencie tej kadencji większości nie będzie – powiedział w piątek premier Donald Tusk. Zaznaczył, że wobec sprzeciwu środowisk kobiecych nie będzie proponował referendum w tej sprawie.

– Do następnych wyborów większości w tym parlamencie dla legalnej aborcji, w pełnym tego słowa znaczeniu, nie będzie. Nie ma się co oszukiwać. Natomiast będzie zupełnie inna praktyka w prokuraturze i w polskich szpitalach. To już jest w toku i to będzie bardzo odczuwalne

Szef rządu w trakcie piątkowego (23 sierpnia) wydarzenia został zapytany o kwestię aborcji, w kontekście faktu, że w połowie lipca zabrakło kilku głosów do uchwalenia nowelizacji Kodeksu karnego częściowo dekryminalizującego pomoc w aborcji.

– Nie mamy większości w parlamencie w tej sprawie. W tej chwili, szczególnie posłanki z KO mówią: spróbujmy jeszcze raz poddać to pod głosowanie. Problem polega na tym – ja staram się być zawsze praktyczny, w tym sensie, że jak na coś się umawiamy, to chciałbym, żeby udało się to przeprowadzić do końca. Realia są takie, że (Roman) Giertych nie zagłosował, (Waldemar) Sługocki był w Stanach na wyjeździe, zabrakło dwóch głosów od nas, ale tak naprawdę tych głosów zabrakło bardzo dużo

– Chcę wam powiedzieć rzecz, która jest dla mnie przykra, ale jest faktem, którego nie unikniemy: w Sejmie polskim nie ma większości na rzecz takiego prawa do legalnej aborcji, o jakim tu mówiliśmy i na jaki się tutaj m.in. z wami umawialiśmy. Po prostu nie ma większości

– Ja mogę tylko obiecać, że w ramach istniejącego prawa zrobimy wszystko, aby kobiety mniej cierpiały, żeby aborcja była na tyle, na ile to jest możliwe bezpieczna i dostępna wtedy, kiedy kobieta taką decyzję musi podjąć. Żeby osoby, które zaangażują się w pomoc kobiecie, nie były ścigane

Tusk dodał, że „na zmianę prawa musimy niestety poczekać, nie mam złudzeń co do tego”. Premier nie wykluczył prób przekonania PSL „do jakiejś wersji łagodnej” zmian.

Szef rządu zwrócił też uwagę, że ludowcy chcą przeprowadzenia referendum ws. prawa aborcyjnego.

– Ale jak wiecie w sprawie referendum większość środowisk, szczególnie tych kobiecych, które zaangażowane były w walkę o prawo do legalnej aborcji mówi: żadnego referendum nie chcemy, to są nasze prawa, nie będziemy głosować tego w referendum. Więc ja nie będę proponował referendum wbrew tym wszystkim, którzy dzisiaj są ofiarami tego przepisu, skoro one nie chcą, to przecież na siłę nie będziemy robić tego referendum

Wiceszef PO Rafał Trzaskowski wyraził natomiast przekonanie, że jeśli uda się zmienić prezydenta, to „presja będzie tak wielka i jest szansa, że zmieni się to, co najbardziej istotne, czyli cała sytuacja polityczna”.

– Wtedy nie będzie żadnych wymówek, wtedy być może łatwiej będzie przekonać nasze koleżanki i kolegów z innych partii, które tworzą dziś rząd, żeby zgodzili się na jakieś rozwiązanie. Być może nie satysfakcjonujące nas wszystkich, ale rozwiązanie, które na pewno zmieni dzisiaj tę sytuację, która jest nie do zaakceptowania

W połowie lipca Sejm nie uchwalił nowelizacji Kodeksu karnego, autorstwa Lewicy, dotyczącej częściowej dekryminalizacji dokonania aborcji. Zakładał on uchylenie dwóch przepisów art. 152 Kk, mówiących o karze 3 lat więzienia za przerwanie ciąży w przypadkach, których nie dopuszcza ustawa, oraz nakłanianiu do tego. Wprowadzał też kary ograniczenia wolności lub więzienia do lat 5 w przypadku aborcji, gdy ciąża trwa dłużej niż 12 tygodni. Dekryminalizował on dokonanie aborcji powyżej 12. tygodnia ciąży w przypadku stwierdzenia poważnych wad płodu, grożących życiu i zdrowiu kobiety.

Za uchwaleniem nowelizacji Kodeksu karnego, głosowało 215 posłów. Przeciwko było 218, a dwóch wstrzymało się od głosu. Na 29 głosujących posłów klubu PSL-Trzecia Droga za uchwaleniem ustawy było tylko czterech. W zeszłym tygodniu projekt w wersji, które 12 lipca została poddana pod głosowanie, podpisany przez cały klub Lewicy, część posłów klubu KO, jedną posłankę z PSL-TD oraz czworo posłów klubu Polska 2050-TD, jeszcze raz wpłynął do Sejmu.

Do 2020 r. przerywanie ciąży w Polsce było możliwe w trzech przypadkach: gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, gdy powstała w wyniku czynu zabronionego (np. gwałtu lub kazirodztwa) albo istniało uzasadnione podejrzenie ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. W październiku 2020 roku TK zakwestionował trzecią z tych przesłanek.

W następnych miesiącach przestrzeń publiczną obiegła m.in. informacja o śmierci 33-letniej pacjentki, która w piątym miesiącu zmarła w szpitalu w Nowym Targu. Przyczyną śmierci według relacji miała być sepsa, która rozwinęła się w ciele kobiety, gdy lekarze zwlekali z przerwaniem ciąży i usunięciem obumarłego płodu. Sprawa ta wywołała w całym kraju wiele protestów pod hasłem „Ani jednej więcej”. Protestujący podnosili wtedy argument, że przyczyną tragedii były m.in. drakońskie przepisy wiążące ręce lekarzom.