Wszczęto śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego i dwóch jego zastępców poprzez prowadzenie bezpodstawnych postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów w latach 2018-2024 – poinformowała w piątek (23 sierpnia) Prokuratura Krajowa.

– Nadto śledztwo zostało wszczęte również w sprawie brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, w tym przestępstw polegających na bezpodstawnym wszczynaniu i prowadzeniu postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów sądów powszechnych

– przekazał rzecznik prasowy PK prok. Przemysław Nowak.

Jak przekazano, badane przez prokuraturę możliwe przekroczenie uprawnień „miało polegać na bezpodstawnym wszczynaniu i prowadzeniu postępowań dyscyplinarnych wobec kilkudziesięciu sędziów sądów powszechnych. Chodziło o sędziów, którzy: dokonywali oceny legalności działalności Krajowej Rady Sądownictwa po jej zmianach w 2018 r., kwestionowali legalność powołania Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym, nie wyrażali zgody na wspólne orzekanie z tzw. neosędziami oraz formułowali pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE.

– Działania te miały być podejmowane na szkodę interesu publicznego i prywatnego sędziów sądów powszechnych

– dodała PK.

Poinformowała, że śledztwo wszczęto w Wydziale Spraw Wewnętrznych PK 22 sierpnia, a zawiadomienie w tej sprawie złożyła Fundacja Otwarty Dialog.

To kolejne ze śledztw dotyczących rzecznika dyscyplinarnego sędziów i jego zastępców – Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty.

Na początku lipca Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Najwyższego wnioski o uchylenie immunitetu tym trzem sędziom, a Jakubowi Iwańcowi w sprawie dotyczącej ukrywania akt postępowań dyscyplinarnych. W styczniu i lutym szef MS Adam Bodnar powołał rzeczników dyscyplinarnych „ad hoc” do prowadzenia konkretnych spraw wyjaśniających i dyscyplinarnych, które wcześniej były prowadzone przez rzeczników dyscyplinarnych. Zgodnie z Prawem o ustroju sądów powszechnych powołanie rzecznika „ad hoc” do określonego postępowania „wyłącza innego rzecznika od podejmowania czynności w sprawie”.

PK podawała, że pomimo wielokrotnych żądań pisemnych ze strony rzeczników dyscyplinarnych „ad hoc”, sędziowie akt nie przekazali.

– Brak dobrowolnego wydania większości żądanych akt skutkował dokonaniem w dniu 3 lipca 2024 r. przeszukań pomieszczeń biurowych udostępnionych na potrzeby funkcjonowania rzecznika dyscyplinarnego oraz jego zastępców w budynku przy ul. Rakowieckiej 30 w Warszawie

– zaznaczył prok. Nowak, przypominając, że akta te zostały zabezpieczone.

Wcześniej – w lutym – informowano także o postępowaniu w sprawie sędziów Piotra Schaba i Przemysława Radzika w związku z niedopuszczaniem do orzekania przed trzema laty warszawskiego sędziego Igora Tuleyi. Z kolei na początku sierpnia informowano o innym ze śledztw, w którym Prokuratura Krajowa ma ocenić, czy Schab, Radzik i Lasota złamali prawo, przenosząc trzy sędzie apelacyjne z Warszawy, robiąc im dyscyplinarki oraz lekceważąc zabezpieczenie ETPC w sprawie.