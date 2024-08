Funkcjonariusze SG zatrzymali w Kostrzynie nad Odrą obywatela Ukrainy, figurującego w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany. Mężczyzna trafił do jednego ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców – poinformował rzecznik prasowy Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.

– Będzie przebywał w ośrodku do czasu wydania decyzji nakazującej mu opuszczenie Polski, co nastąpi w trybie przymusowym. Tak zdecydował sąd

– dodał rzecznik.

Do zatrzymania Ukraińca doszło kilka dni temu, kiedy pieszo przekroczył granicę z Niemiec do Polski. Wcześniej skontrolował go patrol niemieckiej policji i cofnął do naszego kraju.

Po kontroli okazało się, że 61-latek figuruje w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany oraz ma on zakaz wjazdu na terytorium państw strefy Schengen.

– Obywatelowi Ukrainy udało się przekroczyć ukraińsko-słowacką granicę, aby następnie wjechać do Polski, z zamiarem dotarcia do Niemiec. Po zakończeniu niezbędnej procedury i wydaniu decyzji administracyjnej zostanie zawieziony na granicę i przekazany stronie ukraińskiej

– powiedział por. SG Biskupik.