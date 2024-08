17 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy zostanie wydane na modernizację, cyfryzację, rozwój badań, doposażenie ośrodków dydaktycznych – poinformowało PAP Ministerstwo Zdrowia. W najbliższym czasie resort zdrowia planuje nabór wniosków o pieniądze z KPO dla szpitali.

Ministerstwo Zdrowia jest odpowiedzialne za reformy i inwestycje w ramach komponentu „D” w KPO: efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia.

– Kwota alokacji, która została przyznana, to ponad 17 mld zł

– poinformował resort zdrowia.

Na rozwój i modernizację infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych przewidziano 7,9 mln zł z podziałem na trzy dziedziny: onkologię, kardiologię i szpitale ogólne. Pieniądze na onkologię to 5,2 mln zł. Na kardiologię i szpitale ogólne razem – 2,7 mln zł.

Na przyspieszenie transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych przewidziano 4,3 mln zł z podziałem na część konkursową i pozakonkursową.

Z kolei na modernizację i doposażenie obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne przewidziano 3,2 mln zł. W tym na tzw. przedsięwzięcia miękkie – 579 tys. zł, a na tzw. przedsięwzięcia twarde – 2,6 mln zł.

1,4 mld zł zaplanowano na kompleksowy rozwój badań w naukach medycznych i naukach o zdrowiu (z podziałem na projekty dla jednostek naukowych i przedsiębiorców oraz na Centrum Wsparcia Badań Klinicznych CWBK). Pula na projekty to 900 tys. zł, natomiast na CWBK – 244 tys. zł.

1,3 mld zł ma trafić na rozwój i modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych w powiatach.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ramach inwestycji w najbliższym czasie zaplanowane są nabory wniosków o środki z KPO dla szpitali. Jeden z nich dotyczy dofinansowania rozwoju opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych w powiatach. Planowany termin ogłoszenia naboru to trzeci kwartał 2024 r.

Także w najbliższym czasie resort zdrowia zaplanował nabór wniosków dla szpitali należących do Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) i współpracujących z nimi ośrodków opieki ambulatoryjnej (AOS). Będą to pieniądze na zakup lub modernizację sprzętu lub na inwestycje w infrastrukturę. Planowany termin ogłoszenia naboru to także trzeci kwartał 2024 r.

Resort zdrowia zaznaczył, że w ramach tej samej inwestycji planuje ogłoszenie dwóch kolejnych naborów: przedsięwzięcia związane z kardiologią oraz skierowany do szpitali poddawanych restrukturyzacji. Będą to pieniądze na inwestycje w infrastrukturę lub na zakup albo modernizację sprzętu medycznego. MZ zakłada uruchomienie tych naborów do końca 2024 r.

Informacja o ogłoszonych naborach będzie podana do wiadomości publicznej z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i na stronie https://www.kpo.gov.pl/. Realizacja KPO zamyka się z końcem sierpnia 2026 r. MZ zaznaczyło, że termin tzw. kwalifikowalności wydatków zostanie przedstawiony w dokumentacji ogłoszonych naborów.

Rząd zapowiedział, że drugi i trzeci wniosek o płatność pieniędzy z KPO mają być złożone do 13 września. Wnioski dotyczą co najmniej 30 mld zł.

Każdy wniosek o płatność zawiera mierniki. Są to kamienie milowe i wskaźniki, które państwo musi zrealizować przed wysłaniem wniosku do Komisji Europejskiej. Uruchomienie transz zależy od decyzji KE, stwierdzającej, że Polska osiągnęła w zadowalający sposób odpowiednie kamienie milowe i wartości docelowe wskazane w odniesieniu do realizacji KPO.

Kamień milowy w ochronie zdrowia podzielono na trzy części dotyczące: Krajowej Sieci Onkologicznej, Krajowej Sieci Kardiologicznej i ogólną – dotyczącą modernizacji i poprawy efektywności szpitali.

– Jesteśmy w trakcie intensywnych prac nad inwestycjami i reformami oraz przypisanymi do nich miernikami do rozliczenia w kolejnych wnioskach o płatność

– zaznaczył resort zdrowia.