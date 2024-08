Biblioteka-Centrum Kultury w Jasieniu przystępuje do realizacji nowego projektu. „Bookcrossing – pokój życzeń” to inicjatywa propagująca czytelnictwo w miejscowości. Wydzielona przestrzeń urządzona będzie w klimacie Hogwartu, aby zachęcić dzieci do odwiedzin.

To kolejne zadanie, którego celem jest zachęcanie po sięganie po książki. – Będzie to niezwykłe miejsce, bo nie zapominamy, że jesteśmy biblioteką. Pomysł zrodził się z pasji do literatury i magii, które tak bardzo fascynują młodszych i starszych czytelników – mówi dyrektor BCK Łukasz Michałkiewicz:

– Zachęcamy do spotkań z książką w naszej placówce, jak i korzystania z bookcrossingu w przestrzeni miejskiej – zaznacza dyrektor placówki:

Dodajmy, że otwarcie pokoju życzeń w Bibliotece-Centrum Kultury w Jasieniu zaplanowano na 28 sierpnia.