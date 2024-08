Skwierzyna chce sięgnąć po pieniądze z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa. W strategii ZIT znajdują się zapisy, dzięki którym gmina będzie mogła skorzystać z unijnego dofinansowania na kilka konkretnych projektów inwestycyjnych.

– A przypomnijmy, że chodzi aż o 11 milionów złotych – mówi Wojciech Kowalewski, burmistrz Skwierzyny.

ZIT to też tzw. projekty miękkie, których celem jest rozwiązywanie problemów w edukacji, czy pomocy społecznej. Dla przykładu, są to takie projekty jak Szkoły równych szans, czy Uwierz w siebie – działaj z nami, który to projekt realizowany przez OPS ma na celu aktywną integrację społeczno-zawodową.