Gmina Skwierzyna ma nowy autobus do przewozu uczniów. To pojazd do przewozu osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim uczniów i wychowanków dojeżdżających na codzienne zajęcia do specjalistycznych placówek w Gorzowie.

– Bus zakupił samorząd przy dofinansowaniu pieniędzmi zewnętrznymi – mówi Zbigniew Moraczyński, zastępca burmistrza Skwierzyny.

Nowy pojazd posiada 24 miejsca, w tym miejsce dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim i umożliwi przejazdy w komfortowych i bezpiecznych warunkach. W gminie Skwierzyna z dojazdów do placówek w Gorzowie korzysta około 30 niepełnosprawnych uczniów.