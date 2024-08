Pierwszy most w rejonie głuszkowskim został zniszczony przez wojska ukraińskie w piątek, a drugi w niedzielę.

Jak dodał, zniszczony most znajdował się w okolicy wioski Karyż.

Jak podkreślają blogerzy, wraz ze zniszczeniem mostu część rejonu (powiatu) głuszkowskiego, która graniczy z Ukrainą, została odcięta od reszty obwodu. Most odgrywał też ważną rolę logistyczną dla sił rosyjskich w tym rejonie.

Siły ukraińskie zniszczyły trzeci i ostatni most na rzece Sejm w obwodzie kurskim na południowym zachodzie Rosji – poinformowały w poniedziałek kanały Mash i Shot na Telegramie, powołując się na rosyjskich blogerów wojskowych.

Wcześniej wicepremier ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych Iryna Wereszczuk wezwała obywateli do ewakuacji z Pokrowska, Myrnohradu i Sełydowa w obwodzie donieckim. Dodała, że „obecność tam cywilów również utrudnia pracę Sił Obrony”.

– Na dzień dzisiejszy w Pokrowsku wszystko działa, wszystkie usługi są w pełni świadczone. To znaczy jest woda, elektryczność, gaz i transport publiczny. Działają sklepy, targowiska, banki, sądy, Państwowa Służba Migracyjna. Jak dotąd wszystko działa. Rozumiemy jednak, że w ciągu najbliższego tygodnia powoli dojdzie do zatrzymania (pracy – PAP)

Biorąc pod uwagę tempo natarcia rosyjskiej armii, mieszkańcy Pokrowska mają maksimum dwa tygodnie na ewakuację – sugerują lokalne władze i wzywają ludzi do opuszczenia miasta, dopóki jest to możliwe w spokojny sposób. Obecnie wszystkie instytucje w Pokrowsku działają, jednak szef administracji wojskowej przewiduje, że wkrótce będą musieli przerwać pracę.

– Wczoraj wyjechało 490 osób. Tylko 135 z nich wyjechało pociągiem. Reszta wyjechała własnym transportem, z dobytkiem, z przyczepą. Możemy z łatwością wywieźć co najmniej 1000 osób. Mamy do tego odpowiednie zasoby. Gdyby tylko wyjechali

– Przed wojną na pełną skalę mieliśmy 13 700 dzieci. Teraz nadal jest 4788 dzieci, czyli jedna trzecia z nich jeszcze zostaje w mieście. Myślę, że w tym tygodniu dojdziemy do punktu, w którym również będziemy musieli przymusowo wywieźć dzieci

Wzrosło tempo ewakuacji z Pokrowska w obwodzie donieckim, na wschodzie Ukrainy, do którego zbliża się rosyjska armia; każdego dnia wyjeżdża stamtąd 500-600 osób – przekazał w poniedziałek szef administracji wojskowej miasta Serhij Dobriak, cytowany przez portal Radia Swoboda. Dodał, że możliwość ewakuacji będzie jeszcze przez dwa tygodnie.

Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi ocenił w weekend, że sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej pogorszyła się w związku z atakiem drona, który w sobotę uderzył w drogę wokół terenu siłowni. Zaapelował do Rosji i Ukrainy o „maksymalną powściągliwość”.

Dodał, że „przez dziesięciolecia Ukraina gwarantowała najwyższy poziom bezpieczeństwa w swoich obiektach jądrowych i tak będzie nadal, ale by tak się stało przestępcza obecność Rosji w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej musi się zakończyć”.

– Rosja szantażuje świat groźbą katastrofy w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, wykorzystuje terytorium elektrowni jako platformę do ataków na Nikopol i inne pobliskie miejscowości oraz przechowuje sprzęt wojskowy i amunicję na terytorium Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej

4. Resort obrony: Rosja zwiększy liczebność wojsk na Ukrainie do 800 tys. do końca roku

Przewidujemy, że do końca roku Rosja zwiększy liczebność swoich sił na Ukrainie z 600 tys. do 800 tys. żołnierzy – zaalarmował w poniedziałek wiceminister obrony Ukrainy gen. Iwan Hawryluk.

Według Hawryluka Rosja konsekwentnie rozbudowuje swoje zgrupowanie wojskowe na okupowanych terytoriach Ukrainy. Na początku 2024 roku liczyło ono 440 tys. żołnierzy, obecnie jest to około 600 tys., a do końca roku ma wzrosnąć do 800 tys. – ostrzegł przedstawiciel rządu.

Ministerstwo obrony w Kijowie przewiduje, że liczba osób przeznaczonych do mobilizacji na Ukrainie wkrótce osiągnie 1 mln.

– Teraz ich liczba wynosi około 930 tys., a za tydzień przekroczy milion

– powiadomił Hawryluk.

W jego ocenie obecny poziom mobilizacji nie odpowiada jednak potrzebom armii.

Osoba zmobilizowana nie jest jeszcze żołnierzem, ponieważ stanie się nim za trzy do sześciu miesięcy – podkreślił wiceminister.