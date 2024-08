Żagański magistrat przystępuje do utworzenia tak zwanego klastra energii. Inicjatywa ma na celu wspieranie produkcji i odbioru energii z odnawialnych źródeł. Chcący dołączyć do projektu mają czas na zgłoszenie do 23 sierpnia.

Miasto zaprasza przedsiębiorców i mieszkańców do inwestycji w niezależność energetyczną. – Takie działania, to przede wszystkim minimalizowanie emisyjności w atmosferę, a zależy nam na czystym powietrzu. Oczywiście to także oszczędności – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

– Robimy to po to, aby być zabezpieczonym energetycznie i aby ta energia była tańsza dla mieszkańców – podkreśla włodarz miasta:

Dodajmy, że więcej szczegółów w tej sprawie znaleźć można na stronie żagańskiego urzędu.