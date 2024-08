Od dziś w Żaganiu działa koci azyl. Obiekt przy ulicy Rybackiej przeznaczony jest dla kotów po zabiegach weterynaryjnych i przechodzących rekonwalescencje. Oddane pomieszczenie to wspólne działanie miasta, stowarzyszenia Zwierzoluby i Ośrodka Pomocy Społecznej.

Azyl powstał w części budynku przy Centrum Kompleksowego Wsparcia, którym opiekuje się żagański OPS. – Cieszy nas bardzo, że ruszyła ta inicjatywa. Nasi bracia mniejsi będą mieli swój kąt i opiekę – mówi radna miejska Adriana Kowal:

– To potrzebne miejsce. Do tej pory kociaki po zabiegach trzymaliśmy u siebie po kątach. Teraz to się zmienia – zaznacza Anita Polakowska wolontariuszka ze Zwierzolubów:

– Utworzymy w mediach społecznościowych profil, na którym będzie można zgłaszać chęć adopcji kociaków – mówi przewodnicząca rady miasta Katarzyna Kara:

Sami mieszkańcy i miłośnicy czworonogów podkreślają, że to trafiony pomysł. – Tych kotów sporo się błąka. A jeśli chorują i trafią do weterynarza, konieczne jest miejsce, gdzie dojdą do lepszej kondycji – podkreślają żaganianie:

Dodajmy, że na ścianie, gdzie mieści się azyl dla zwierząt powstało także graffiti ukazujące kota wykonane społecznie przez lokalnego artystę.