Duński kolarz Jonas Vingegaard z ekipy Visma został zwycięzcą 81. Tour de Pologne. Na podium na krakowskich Błoniach stanęli obok niego Włoch Diego Ulissi (UAE Team Emirates) oraz kolega z drużyny Holender Wilco Kelderman.

Ostatni etap, z Wieliczki do Krakowa (142 km), wygrał po finiszu z peletonu Holender Olav Kooij (Visma), wyprzedzając Belgów Tima Merliera (Soudal Quick-Step) oraz Gerbena Thijssena (Intermarche-Wanty).

Stanisław Aniołkowski (Cofidis) zajął 13. miejsce.

Kooij odniósł czwarte zwycięstwo etapowe w Tour de Pologne, a drugie w tegorocznej edycji, po sukcesie w Prudniku.

Etap kończący wyścig nie przyniósł większych emocji. W ucieczce brało udział czterech kolarzy, w tym Marcin Budziński, który wygrał jedyną lotną premię w Myślenicach. Peleton doścignął ostatnich dwóch uczestników tej akcji trzy kilometry przed metą. Ale wszystkie najważniejsze rozstrzygnięcia zapadły dzień wcześniej w Bukowinie Tatrzańskiej.

Uwagę kibiców od startu wyścigu we Wrocławiu przykuwał Vingegaard. 27-letni Duńczyk osiągnął już szczyt w zawodowym kolarstwie, wygrywając Tour de France w 2022 i w 2023 roku. W 2021 i w tegorocznej edycji „Wielkiej Pętli”, zakończonej 21 lipca w Nicei, zajął drugie miejsce, ustępując dwukrotnie Tadejowi Pogacarowi. Pojedynki Duńczyka ze Słoweńcem na szosach Francji przeszły do historii tej dyscypliny sportu.

W Tour de Pologne, na który przyjechał po pięcioletniej przerwie, nie wygrał etapu, ale koszulkę lidera założył już drugiego dnia, zajmując drugie miejsce w jeździe indywidualnej na czas w Karpaczu. Zdobyta przewaga pozwoliła mu spokojnie kontrolować wyścig.

Dawno nie było w Tour de Pologne zawodnika takiego formatu. Duńczyk opuścił igrzyska olimpijskie w Paryżu, ale zdecydował się na przyjazd do Polski, gdzie być może… zakończył sezon.

– Nie będę zbyt dużo startować jesienią. Moja żona spodziewa się dziecka i jest to dla mnie bardzo ważne. Zobaczymy, jak się wszystko ułoży i teraz nie mogę jeszcze zadeklarować, czy zdecyduję się na start w mistrzostwach świata

– powiedział w jednym z wywiadów.

Warto przypomnieć, że wielka kariera Vingegaarda rozpoczęła się w… Tour de Pologne. W 2019 roku nikomu nieznany 22-latek wygrał etap w Kościelisku i na jeden dzień przejął koszulkę lidera. Było to jego pierwsze z 36 zwycięstw w zawodowym peletonie.

Drugim bohaterem Tour de Pologne był Belg Thibau Nys (Lidl-Trek), zwycięzca trzech najtrudniejszych etapów w Karpaczu, Dusznikach-Zdroju i Bukowinie Tatrzańskiej. Gdyby nie słabszy występ w jeździe na czas, 21-letni syn wybitnego kolarza przełajowego Svena Nysa stałby na krakowskich Błoniach na podium.

Dla Polaków nie był to udany wyścig. Wprawdzie w klasyfikacji górskiej zwyciężył Michał Paluta, a najaktywniejszym kolarzem został Norbert Banaszek (obaj z reprezentacji Polski), to w generalnej gospodarze się nie liczyli. Rafał Majka, zwycięzca sprzed dziesięciu lat, nie był w stanie nawiązać walki z najlepszymi i pomagał liderowi swojej drużyny – Ulissiemu. Sam zajął 18. miejsce, tracąc do Vingegaarda ponad dwie minuty.

Nieźle zaprezentował się Piotr Pękala z reprezentacji, a na finiszach płaskich etapów walczył olimpijczyk z Paryża Aniołkowski, najwyżej plasując się w Prudniku – na szóstej pozycji.

Pozostali ponieśli bardzo duże straty. Wród nich były reprezentant Polski w mistrzostwach świata Cesare Benedetti (Red Bull Bora-hansgrohe), który w niedzielę w Krakowie zakończył karierę.

Tour de Pologne – wyniki

Wyniki 7. etapu, Wieliczka – Kraków (142,1 km):

1. Olav Kooij (Holandia/Visma) – 3:04.08

2. Tim Merlier (Belgia/Soudal Quick-Step)

3. Gerben Thijssen (Belgia/Intermarche-Wanty)

4. Casper van Uden (Holandia/DSM-firmenich)

5. Jensen Plowright (Australia/Alpecin-Deceuninck)

6. Jordi Meeus (Belgia/Red Bull Bora-hansgrohe)

7. Elmar Reinders (Holandia/Jayco AlUla)

8. Oliver Naesen (Belgia/Decathlon AG2R La Mondiale)

9. Ben Swift (Wielka Brytania/Ineos Grenadiers)

10. Edward Theuns (Belgia/Lidl-Trek)

…

13. Stanisław Aniołkowski (Polska/Cofidis)

28. Mateusz Kostański (Polska/reprezentacja)

32. Piotr Pękala (Polska/reprezentacja) ten sam czas

Końcowa klasyfikacja generalna:

1. Jonas Vingegaard (Dania/Visma) – 24:26.22

2. Diego Ulissi (Włochy/UAE Team Emirates) strata 13 s

3. Wilco Kelderman (Holandia/Visma) 20

4. Romain Gregoire (Francja/Groupama-FDJ) 33

5. Magnus Sheffield (USA/Ineos Grenadiers) 37

6. Matej Mohoric (Słowenia/Bahrain Victorious) 44

7. Edoardo Zambanini (Włochy/Bahrain Victorious) ten sam czas

8. Mikkel Froelich Honore (Dania/EF Education-EasyPost) 49

9. Yannis Voisard (Szwajcaria/Tudor) ten sam czas

10. Oscar Onley (Wielka Brytania/DSM-firmenich) 53

…

18. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 2.14

28. Piotr Pękala (Polska/reprezentacja) 4.54

44. Marcin Budziński (Polska/reprezentacja) 14.15

68. Filip Maciejuk (Polska/Red Bull Bora-hansgrohe) 29.09

86. Cesare Benedetti (Polska/Red Bull bora-hansgrohe) 42.14

94. Stanisław Aniołkowski (Polska/Cofidis) 44.34

97. Michał Paluta (Polska/reprezentacja) 44.54

98. Łukasz Wiśniowski (Polska/Bahrain Victorious) 46.30

104. Mateusz Kostański (Polska/reprezentacja) 50.00

114. Norbert Banaszek (Polska/reprezentacja) 53.22

116. Kacper Gieryk (Polska/reprezentacja) 54.12

127. Radosław Frątczak (Polska/reprezentacja) 1:31.49

. Szymon Sajnok (Polska/Q36.5) nie ukończył