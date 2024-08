Sydney McLaughlin-Levrone zdobyła drugi w karierze złoty medal olimpijski w biegu na 400 m przez płotki. W igrzyskach w Paryżu poprawiła własny rekord świata na 50,37. Jej rodaczka srebrna medalistka Anna Cockrell uzyskała najlepszy czas w karierze – 51,87. Brąz dla Holenderki Femke Bol – 52,15.

Amerykanka w 2021 roku triumfowała w igrzyskach w Tokio i jako rekordzistka świata wywiązała się z roli faworytki. Będąca rekordzistką Europy Bol miała rywalizować z nią o złoto, więc wypadła poniżej oczekiwań. Tuż za podium uplasowała się Jamajka Jasmine Jones – 52,29.

McLaughlin-Levrone pobiła rekord świata po raz szósty. Poprzedni najlepszy rezultat (50,65) uzyskała w czerwcu podczas mistrzostw USA. Była pierwszą kobietą, która przekroczyła bariery 52 i 51 sekund. Płotkarka od kilku lat jest gwiazdą światowej lekkoatletyki. Już dawno zapisała się w historii i wciąż powieksza swój dorobek.

– To niezwykłe, że nasz sport wciąż się rozwija i kibice chcą oglądać bieg na 400 m przez płotki. W tym roku włożyliśmy dużo ciężkiej pracy w trening. Wiedziałam, że będzie to trudny bieg. Była to niesamowita rywalizacja