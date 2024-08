Zatrzymani w Nigerii studenci Uniwersytetu Warszawskiego i ich opiekunka są bezpieczni i obecnie przebywają w Abudży – takie zapewnienie otrzymał rektor UW Alojzy Nowak od kanclerza Uniwersytetu Bayero w Kano, gdzie studenci mieli spędzić cały sierpień. Informację przekazała PAP rzecznik prasowa UW.

Rzecznik prasowa Uniwersytetu Warszawskiego Anna Modzelewska przekazała w czwartek (8 sierpnia) PAP, że władze uczelni podejmują działania we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, polskimi i zagranicznymi służbami konsularnymi oraz innymi instytucjami, by uwolnić zatrzymanych studentów. Uczelnia jest również w stałym kontakcie z rodzinami studentów.

– Uwolnienie sześciu studentów i studentek afrykanistyki i wykładowczyni z naszej uczelni, zatrzymanych na terenie Nigerii, jest dla mnie priorytetem. Drugi dzień non stop niemal wyłącznie zajmuję się rozwiązaniem tego problemu” – zapewnił rektor UW Alojzy Nowak w komunikacie przesłanym PAP. Dodał, że w działania na rzecz uwolnienia Polaków zaangażowanych jest wiele osób. „Jestem przekonany, że te działania zbliżają nas do pozytywnego zakończenia zaistniałej sytuacji

– przekazał rektor.

Uniwersytet zastrzegł w przesłanym PAP komunikacie, że nie może przekazać wszystkich informacji na temat podjętych dotychczas działań.

– Mogłoby to utrudnić pracę służb zaangażowanych do pomocy. Bezpieczeństwo osób zatrzymanych jest najważniejsze i to ono determinuje działania i zakres udzielanych informacji. W pełni rozumiemy ból i niepokój rodzin studentów, zdając sobie sprawę, że jedyną oczekiwaną przez wszystkich informacją jest ta o uwolnieniu zatrzymanych