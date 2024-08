Kulomiotka Lucyna Kornobis i specjalizujący się w skoku wzwyż Maciej Lepiato zostali obdarzeni godnością chorążych reprezentacji Polski na zbliżające się XVII Letnie Igrzyska Paralimpijskie w Paryżu.

– powiedziała Kornobis dwukrotna wicemistrzyni paralimpijska w pchnięciu kulą (klasa F34), z Rio de Janeiro i Tokio.

– To dla mnie ogromna nobilitacja oraz podkreślenie, że to, co robię, jest wartościowe, dostrzegane i doceniane. Jest wspaniałe uczucie, zwłaszcza że chorążych trochę się traktuje jak kapitanów reprezentacji. To też wspaniała pamiątka dla samego zawodnika. Do dziś mam kilka fajnych zdjęć z ceremonii otwarcia igrzysk w Tokio. Te momenty zostają ze sportowcami na całe życie