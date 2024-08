Żaganianin, zawodnik Startu Zielona Góra będzie reprezentować Polskę podczas Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Paryżu. W programie paraigrzysk znalazły się 22 dyscypliny sportowe. Tomasz Jakimczuk będzie walczyć o medal w tenisie stołowym.

Na co dzień mieszkaniec Żagania pracuje w miejskim urzędzie. Jest doradcą burmistrza do spraw osób z niepełnosprawnościami. – To już moje drugie potyczki w igrzyskach. Barwy narodowe reprezentowałem w Tokio – mówi Tomasz Jakimczuk:

– Przygotowujemy się intensywnie. Za chwilę kolejne zgrupowanie, a potem już kierunek Paryż – zaznacza zawodnik Startu Zielona Góra:

Dodajmy, że z Polskę będzie reprezentować kilkanaścioro Lubuszan na co dzień trenujących w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim.