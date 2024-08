Trwa budowa oczyszczalni ścieków w Lipinkach Łużyckich. Dla gminy jest to inwestycja o charakterze strategicznym. Jest to jednocześnie największe zadanie z jakim mierzy się urząd. Jego koszt to 13 milionów złotych.

Do tej pory gmina nie miała własnej oczyszczalni. – Prace już trwają. Obecnie wykonywane są roboty ziemne. Cieszy nas bardzo, że podjęliśmy się tych robót – mówi wójt gminy Małgorzata Brzyśkiewicz:

– Ubiegaliśmy się o to, aby otrzymać środki zewnętrzne i udało się. Bez tych pieniędzy byłoby nam ciężko podjąć się takiego wyzwania – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że dofinansowanie do budowy oczyszczalni w Lipinkach Łużyckich to kwota ponad 11 milionów złotych.